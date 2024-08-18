  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Mardin’de otomobile silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre M.A., içinde bulunduğu otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla ateş etmesi sonucu 5 yerinden vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Mardin’de otomobile silahlı saldırı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok önemli lise kararı: Yasaklandı!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok önemli lise kararı: Yasaklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli bir karara imza attı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, liselere ka..
Türkiye, büyük oyun kuruyor! Bütün dünya, o adım karşısında şaştı kaldı
Medya

Türkiye, büyük oyun kuruyor! Bütün dünya, o adım karşısında şaştı kaldı

Tunç Demirtaş, Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki arabuluculuk rolüne dikkat çekti. Demirtaş, Türkiye'nin bu süreçte bölgesel güvenli..
Yunanistan'dan bardağı taşıran son damla! Türkiye’nin Kırmızı Çizgisine dokundu! Ege'de savaş çıkartacak hamle
Gündem

Yunanistan'dan bardağı taşıran son damla! Türkiye’nin Kırmızı Çizgisine dokundu! Ege'de savaş çıkartacak hamle

Yunanistan'ın Ege'de aralarında Lozan Antlaşması’na göre silahlandırılması ve yerleşime açılması yasak olan adalarında bulunduğu stratejik ö..
Kur’an Kursu düşmanı CHP’linin APO sevdası ifşa oldu
Gündem

Kur’an Kursu düşmanı CHP’linin APO sevdası ifşa oldu

Mersin’de Kur’an Kurslarının tahsis kararının iptalinde imzası bulunan CHP’li Toroslar Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Ayhan Keskin’in, ter..
Cebinde, evinde, bankada altını olanlar yaşadı! Herkes 'darısı haftaya' diyor
Ekonomi

Cebinde, evinde, bankada altını olanlar yaşadı! Herkes 'darısı haftaya' diyor

Altın ve borsa son dönemde en çok takip edilen yatırım araçları olarak dikkat çekiyor. Geride bıraktığımız haftada en çok kazandıran yatırım..
Çekmeköy'de lüks villa alevlere teslim oldu
Yerel

Çekmeköy'de lüks villa alevlere teslim oldu

Çekmeköy'de bir site içerisindeki lüks villa alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23