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Edinilen bilgiye göre M.A., içinde bulunduğu otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla ateş etmesi sonucu 5 yerinden vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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