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Aktüel
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Mardin'de feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

2022-03-19 12:37:44
Mardin'de feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.

#2
Foto - Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

#3
Foto - Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto - İşte feci kazadan görüntüler...

İşte feci kazadan görüntüler...

#6
Foto - İşte feci kazadan görüntüler...

İşte feci kazadan görüntüler...

#7
Foto - İşte feci kazadan görüntüler...

İşte feci kazadan görüntüler...

#8
Foto - İşte feci kazadan görüntüler...

İşte feci kazadan görüntüler...

#9
Foto - İşte feci kazadan görüntüler...

İşte feci kazadan görüntüler...

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