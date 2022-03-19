2022-03-19 12:37:44 Mardin'de feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İşte feci kazadan görüntüler...
İşte feci kazadan görüntüler...
İşte feci kazadan görüntüler...
İşte feci kazadan görüntüler...
İşte feci kazadan görüntüler...
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