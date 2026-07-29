Günlük 1 milyon varil petrol üretilecek! Türkiye’nin “Kerkük” hamlesi bütün dünyayı titretti
1973 tarihli Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın sona ermesiyle iki ülke, petrol taşımacılığının ötesine geçen yeni bir enerji işbirliği modeli oluşturmanın ilk adımını attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabulü öncesinde imzalanan anlaşma dünyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu anlaşmayı değerlendiren uzmanlar, TPAO'nun Kerkük ortaklığının, ortak üretim ve enerji altyapısı işbirliğinin ilk somut adımlarından biri olarak öne çıktığına işaret etti.