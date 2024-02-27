Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek oluyor, bağırsaklarda oluşan zararlı bakteri, parazit ve kurtların yok olmasına destek oluyor. Antioksidan etkiler gösterdiğinden sadece burun tıkanıklığına iyi gelmekle kalmıyor, grip, nezle gibi hastalıkların da oluşmasını engelliyor, oluşan hastalıkların ise daha kısa sürede iyileşmesine destek oluyor. Hormonların sağlıkla salgılanmasına da destek olan üzerlik tohumu, özellikle regl dönemi düzensiz olanlara öneriliyor. Bu dönemi ağrılı geçirenlerin ağrı ve sancılarını hafiflettiği söyleniyor. Saç ve saç derisini de olumlu yönde etkileyen üzerlik tohumu, saç köklerini güçlendirerek saç dökülmelerinin, kırılmalarını önüne geçiyor. Bu özelliği sayesinde saçların her zamankinden daha gür ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Saçların daha hızlı uzamasına da yardımcı olduğu söyleniyor. Depresyon ve stres başta olmak üzere olumsuz ruh hallerine iyi geliyor. Strese bağlı yaşanan baş ağrısı ve uyku problemlerine de bu sayede çözüm oluyor. Üzerlik tohumu çayı düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendirici bir etki de oluşturuyor. Bunların yanında üzerlik tohumunun vücutta oluşan iltihaplanmaların da daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu biliniyor.