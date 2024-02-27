2024-02-27 12:50:35 Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda
Mardin'de asırlardır üzerlik tohumu ile yapılan tütsüde evler hem nazardan hem de haşerelerden korunduğuna inanılıyor. Mardin halkı evlerinde nazarı yok ettiğine inandıkları tütsüyü tavada kavurup dumanıyla evi tütsülüyor. Sadece nazarı değil, bununla birlikte yaz aylarında sinek ve haşerelerden de evi koruduğu belirtiliyor. Basura da iyi geldiği belirtilen üzerlik, tavada kavrularak sabah aç karnına tüketiliyor. Kilosu ise 50 liradan alıcıya sunuluyor.