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Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

2024-02-27 12:50:35
Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Mardin'de asırlardır üzerlik tohumu ile yapılan tütsüde evler hem nazardan hem de haşerelerden korunduğuna inanılıyor. Mardin halkı evlerinde nazarı yok ettiğine inandıkları tütsüyü tavada kavurup dumanıyla evi tütsülüyor. Sadece nazarı değil, bununla birlikte yaz aylarında sinek ve haşerelerden de evi koruduğu belirtiliyor. Basura da iyi geldiği belirtilen üzerlik, tavada kavrularak sabah aç karnına tüketiliyor. Kilosu ise 50 liradan alıcıya sunuluyor.

#1
Foto - Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Mardin'de asırlardır üzerlik tohumu evlerde haşerelerden nazardan kurtulmak için tütsü olarak kullanılırken, basura da iyi geldiği değerlendiriliyor. Mardin halkı evlerinde nazarı yok ettiğine inandıkları tütsüyü tavada kavurup dumanıyla evi tütsülüyor. Sadece nazarı değil, bununla birlikte yaz aylarında sinek ve haşerelerden de evi koruduğu belirtiliyor. Basura da iyi geldiği belirtilen üzerlik, tavada kavrularak sabah aç karnına tüketiliyor. Kilosu ise 50 liradan alıcıya sunuluyor.

#2
Foto - Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Tarihi Mardin Çarşısı'nda 50 yıldır esnaf olan baharatçı İsa Gökçeoğlu, “Mardin'de ezelden beri harmel yani üzerlik tohumu kullanılıyor. Hatta yakıldığı zaman yaz aylarında haşereler için iyidir. Ne yılan ne akrep ne de böcek gelir. Tütsü tavada yakılır, dumanı ile ev tütsülenir. Üzerlik tohumlarının ipe asılmış hali nazar, göz, büyü için iyi gelir. Bunların büyük olanları eve asılır. Küçük olanlar ise araba için kazadan beladan koruduğuna inanılır” dedi.

#3
Foto - Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

"KAVRULMUŞ HALİ BASURA İYİ GELİYOR" Tohumunun faydalı olduğunu aktaran Gökçeoğlu, “Bunun tohumu basur için bire birdir. Kavrulur, daha sonra dövülür ve sabah aç karnına bir çay kaşığı yenir. Basur için birebirdir. Kilosunu 50 liradan satıyoruz. Günde 5-10 kilo satıyoruz. İpe asılanları da köyde yapılıyor, biz de satıyoruz. diye konuştu. Üzerlik tohumu, üst solunum yollarına iyi geliyor. Özellikle burun tıkanıklığı konusunda etkili bir bitki olduğu söyleniyor.

#4
Foto - Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek oluyor, bağırsaklarda oluşan zararlı bakteri, parazit ve kurtların yok olmasına destek oluyor. Antioksidan etkiler gösterdiğinden sadece burun tıkanıklığına iyi gelmekle kalmıyor, grip, nezle gibi hastalıkların da oluşmasını engelliyor, oluşan hastalıkların ise daha kısa sürede iyileşmesine destek oluyor. Hormonların sağlıkla salgılanmasına da destek olan üzerlik tohumu, özellikle regl dönemi düzensiz olanlara öneriliyor. Bu dönemi ağrılı geçirenlerin ağrı ve sancılarını hafiflettiği söyleniyor. Saç ve saç derisini de olumlu yönde etkileyen üzerlik tohumu, saç köklerini güçlendirerek saç dökülmelerinin, kırılmalarını önüne geçiyor. Bu özelliği sayesinde saçların her zamankinden daha gür ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Saçların daha hızlı uzamasına da yardımcı olduğu söyleniyor. Depresyon ve stres başta olmak üzere olumsuz ruh hallerine iyi geliyor. Strese bağlı yaşanan baş ağrısı ve uyku problemlerine de bu sayede çözüm oluyor. Üzerlik tohumu çayı düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendirici bir etki de oluşturuyor. Bunların yanında üzerlik tohumunun vücutta oluşan iltihaplanmaların da daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu biliniyor.

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