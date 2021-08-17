2021-08-17 13:55:39 Marcao, Galatasaray’ı da kendisini de dünyaya rezil etti
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, dünya basınında manşet oldu. Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Mücadeleye Galatasaraylı Marcao'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu. Futbol sahalarında ender görülen bu olayın dünya basınında yansıması da geniş oldu. İşte Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısının dış basına yansıması…