Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

SSGEOS, deniz seviyesindeki atmosferdeki elektrik akışını inceleyerek, olası bir depremin meydana gelebileceğini iddia etti. Aynı zamanda kurum, Pakistan'daki fay hattı üzerinde yüksek bir elektrik yoğunluğu olduğunu öne sürdü. Ancak Pakistan Meteoroloji Dairesi, bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ve daha önce de benzer iddiaları yalanlamıştı. Pakistan, Hindistan plakası ile Avrasya plakasının yer aldığı bir bölge olduğu için deprem riski yüksek bir ülke olarak biliniyor.