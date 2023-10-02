2023-10-02 14:37:35 Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"
Deprem kahininden açıklama! Maraş depremini tam 3 gün öncesinden bilmişti... Bu kez o yeri işaret etti! O yerde deprem beklendiğini açıkladı! İşte ayrıntılar... Hollandalı Frank Hoogerbeets, kendisini "Deprem kâhini" olarak tanıtarak yaptığı yeni deprem tahminleriyle gündeme oturdu. Hollanda merkezli "SSGEOS" adlı araştırma grubunun kurucusu olan Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir depremin yaklaşmakta olduğunu iddia etti.