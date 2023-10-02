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Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

2023-10-02 14:37:35
Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

Deprem kahininden açıklama! Maraş depremini tam 3 gün öncesinden bilmişti... Bu kez o yeri işaret etti! O yerde deprem beklendiğini açıkladı! İşte ayrıntılar... Hollandalı Frank Hoogerbeets, kendisini "Deprem kâhini" olarak tanıtarak yaptığı yeni deprem tahminleriyle gündeme oturdu. Hollanda merkezli "SSGEOS" adlı araştırma grubunun kurucusu olan Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir depremin yaklaşmakta olduğunu iddia etti.

#1
Foto - Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

SSGEOS tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'da önümüzdeki 48 saat içinde büyük bir deprem olacağı öne sürüldü. Bu açıklamalar, geçmişte Türkiye'yi sarsan depremleri tahmin ettiği iddialarıyla tanınan Hoogerbeets'in açıklamaları nedeniyle Pakistan'da panik ve korku oluşturdu. Hoogerbeets, geçmişte Türkiye'deki depremleri önceden tahmin ettiği şeklindeki iddialarıyla tanınırken, bu bilgilerin tamamen şansa dayalı olduğu ve gerçek bir bilim insanı olmadığı öne sürülmüştü.

#2
Foto - Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

SSGEOS, deniz seviyesindeki atmosferdeki elektrik akışını inceleyerek, olası bir depremin meydana gelebileceğini iddia etti. Aynı zamanda kurum, Pakistan'daki fay hattı üzerinde yüksek bir elektrik yoğunluğu olduğunu öne sürdü. Ancak Pakistan Meteoroloji Dairesi, bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ve daha önce de benzer iddiaları yalanlamıştı. Pakistan, Hindistan plakası ile Avrasya plakasının yer aldığı bir bölge olduğu için deprem riski yüksek bir ülke olarak biliniyor.

#3
Foto - Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

Hoogerbeets, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı bir paylaşımda Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan bölgelerinde 7.5 büyüklüğünde bir depremin olacağını öne sürmüştü. Bu tahminin ardından meydana gelen deprem, Hoogerbeets'in "deprem kahini" olarak anılmasına neden olmuştu.

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