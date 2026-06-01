Yedi Avrupa ülkesi Türkiye'yi reddetti: Kapılar kapandı
Türkiye'den Avrupa ülkelerine gitmek her geçen gün zorlaşırken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yedi ülke son dönemde yapılan vize başvurularını bir bir reddetmeye başladı.
Türkiye'den Avrupa ülkelerine gitmek her geçen gün zorlaşırken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yedi ülke son dönemde yapılan vize başvurularını bir bir reddetmeye başladı.
Siyasi gelişmeler başta olmak üzere birçok farklı durumu 'gerekçe' gösteren Avrupa ülkeleri, Türkiye'den yapılan başvurulara tarihin en yüksek seviyesinde 'ret yanıtı' vermeye başladı.
Türkiye'den yapılan vize başvurularına yüzde 20'ye yakın oranda ret veren 7 ülke olduğu açıklanırken, ilk sırada ise yüzde 34,8'lik ret oranıyla ada ülkesi Malta yer aldı. İşte Türk vatandaşlarını en çok reddeden ve vize almanın en zor olduğu 7 Avrupa ülkesi:
- Malta (yüzde 34,8)
- Polonya (yüzde 29,3)
- İsveç (yüzde 26,5)
- Norveç (yüzde 24,7)
- Finlandiya (yüzde 21,2)
- Almanya (yüzde 21,1)
- Danimarka (yüzde 19,2)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23