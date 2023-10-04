MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek 4 puanla 2. sıraya yükseldi. Kritik bir galibiyet alan Cimbom, tarihi bir zafere de imza atmış oldu. Galatasaray yönetimi, bu sezon transferin gözdesi olan ve dünkü maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey için karar verdi. İşte o flaş rakam...