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Spor
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MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

2023-10-04 14:34:09
MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek 4 puanla 2. sıraya yükseldi. Kritik bir galibiyet alan Cimbom, tarihi bir zafere de imza atmış oldu. Galatasaray yönetimi, bu sezon transferin gözdesi olan ve dünkü maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey için karar verdi. İşte o flaş rakam...

#1
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 4'e yükseltirken, Manchester United 2'nci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

#2
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Galatasray'ın gollerini Zaha, Kerem ve Icardi kaydederken, Manchester United'ın 2 golünü de Rasmus Hojlund kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da Icardi bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

#3
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Başakşehır'in başında Şampiyonlar Ligi'nde M.United'a karşı İstanbul'da 2-1'lik galibiyet elde eden Okan Buruk, dün de G.Saray Teknik Direktörü olarak 3-2'lik tarihi bir zafer yaşadı.

#4
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

MAÇIN YILDIZI BOEY İDİ Kopenhag maçında attığı golle Devler Ligi sahnesine hızlı başlangıç yapan Fransız sağ bek Sacha Boey, dün de Manchester'da sahanın her yerindeydi.

#5
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Rakibin yüzde yüzlük gol pozisyonunu engelleyen oyuncu, 90 dakikayı 76 kez topla buluşma, 46 pas, yüzde 63 pas isabeti ile tamamladı.

#6
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Premier Lig ekibi Tottenham ve Arsenal'in Boey'e talip olması dikkat çekerken, Galatasaray yönetimi oyuncunun bonservis bedeli için de kararını verdi.

#7
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Yönetim, performansıyla Avrupa'nın yakın takibindeki oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon Euro'ya (864 milyon TL) yükseltip, yıllık ücretini de yüzde 300 zam ile 2 milyon Euro seviyesine çıkaracak.

#8
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Okan Buruk ile birlikte kendisini bulan genç oyuncu, dünkü maçta gösterdiği enerji ve mücadelesiyle maça damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.

#9
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden

#10
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Sacha Boey'iin güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

#11
Foto - MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

Galatasaray, grubun 3. maçında 24 Ekim tarihinde Bayern Münih'i konuk edecek.

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