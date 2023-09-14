Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar

"SEÇİMLERE KADAR KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR" Seçimlere kadar köprünün altından çok su akacağını belirten Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz. Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum." diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili, "Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır" demişti.