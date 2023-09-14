2023-09-14 06:43:51 Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin yerel seçim kararına ilişkin ilk kez konuştu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Yavaş, “Köprülerin altından o dönemde çok sular geçer kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini duyurmuştu.