Mansur Yavaş'ın gerçek yüzü: Epilepsi hastası belediye çalışanını hastanelik etti!

Epilepsi hastası personelin durumunu anlatan ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, "14 yıldır ABB bünyesinde hizmet veren epilepsi hastası olan bir personel Yavaş ve ekibinin baskı ve zulümlerine dayanamayarak geçirdiği epilepsi krizi sonrası günlerdir hastanede tedavi görüyor. Söz konusu arkadaşımızın hastalığı ile alakalı yüzde 40 raporu olduğu biliniyor. Görevi esnasında da zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirmiş. Ayrıca personelin sağlık problemimden amirlerinin ve müdürlerinin de haberi olduğunu öğrendik. Hastanelik olan personel daha önce engelli eğitim merkezinde engelli bireylere yardımcı olmak için görevlendirilmiş. Ancak daha sonra Yavaş ve ekibi tarafından Ankara'nın en uzak yerlerine ev temizliği yapması için görevlendiriliyor. Bu yıldırma politikasının tek sebebi de eski yönetim döneminde işe girip çalışmaya başlamış olmasıdır. ABB'deki personellerin hemen hemen hepsi bu baskı, mobbing ve yıldırma politikası ile uğraşıyor. Hastanede yatan personelin durumunun bilinmesine rağmen ve sözlü olarak durumunu beyan etmesine rağmen hangi insan 'rahatsızsan istifa et' diyebilir. Bu nasıl bir vicdandır" dedi.