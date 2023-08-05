2023-08-05 20:00:10 Mansur Yavaş'ın gerçek yüzü: Epilepsi hastası belediye çalışanını hastanelik etti!
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi dönemi öncesi belediyede personel olarak çalışan insanlara yaptığı baskıyla gündeme geldi. Bu kez de yüzde 40 epilepsi hastası olan personeli mobbing, baskı ve yıldırma politikalarıyla hastanelik etti. Konuya dair açıklamalarda bulunan ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal “Böyle vicdansızlık olmaz” diyerek duruma tepki gösterdi. Ünal konuyla ilgili, “İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu zulümler son bulacak, personelimiz tekrar refaha kavuşacak” ifadelerini kullandı.