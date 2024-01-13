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Medya
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Mansur Yavaş'ı kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

2024-01-13 13:46:41
Mansur Yavaş'ı kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Kurtuluş Tayiz, CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı bir karar mekanizması oluşturulduğunu, İmamoğlu’nun, İstanbul dışında her yere uzanmaya çalıştığını belirtti. İmamoğlu’nun, Ankara'da inceden inceye Mansur Yavaş'ın altını da boşaltmaya çalıştığına dikkat çeken Tayiz, “İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan sonra kendi önünde en büyük engel olarak Mansur Yavaş'ı görüyor” tespitini yaptı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Mansur Yavaş'ı kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

“CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için aday belirleme toplantıları kavga gürültüyle son buluyor. Bunun nedeni adayların CHP'nin kurumsal toplantılarında belirlenmemesi. Dışarıdan belirlenen isimler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e önce tebliğ ediliyor; Özel de kendisine bildirilen isimleri Parti Meclisi gibi toplantılarda üyelere duyurmakla yetiniyor.

#2
Foto - Mansur Yavaş'ı kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

CHP'de karar süreçleri içeriden dışarıya kaymış durumda. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı bir karar mekanizması oluşturulmuş. Özgür Özel, bu karar süreçlerinde sadece bir aracı, ulak işlevi görüyor.

#3
Foto - Mansur Yavaş'ı kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

İmamoğlu, İstanbul dışında her yere uzanmaya çalışıyor. Öyle ki, Ankara'da inceden inceye Mansur Yavaş'ın altını da boşaltmaya çalışıyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan sonra kendi önünde en büyük engel olarak Mansur Yavaş'ı görüyor. (…)”

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