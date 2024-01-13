2024-01-13 13:46:41 Mansur Yavaş'ı kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu
Kurtuluş Tayiz, CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı bir karar mekanizması oluşturulduğunu, İmamoğlu’nun, İstanbul dışında her yere uzanmaya çalıştığını belirtti. İmamoğlu’nun, Ankara'da inceden inceye Mansur Yavaş'ın altını da boşaltmaya çalıştığına dikkat çeken Tayiz, “İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan sonra kendi önünde en büyük engel olarak Mansur Yavaş'ı görüyor” tespitini yaptı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: