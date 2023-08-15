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Yaşam
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Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

2023-08-15 13:11:34
Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

Doğal görünümü ve nefes alan yapısıyla son yıllarda insanın olduğu her yerde kullanımı hızla artmaya başlayan traverten taşları Manisa’dan tüm dünyaya ihraç ediliyor.

#1
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir köşesine traverten taşı ihraç eden Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, ihracatta çok iyi bir konumda olduklarını ve artık yerli piyasada da traverten taşının kullanımının yaygınlaşmasıyla iç piyasaya da verilen hizmetin artmaya başladığını söyledi.

#2
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

Yazın serin, kışın sıcak tutma özelliği ve doğal görünümüyle tercih edilen traverten taşları insanoğlunun yaşadığı her alanda kullanımı hızla artmaya başladı. Sektörün öncü firmalarından biri olan Cemar Mermer ve Traverten ise Manisa’nın Kula ilçesinden çıkan traverten taşlarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ederken, iç piyasada da talep artışlarını karşılıyor.

#3
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

Türkiye’nin en büyük rezervine sahip olan Manisa’nın Kula ilçesinde Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, “Bizim rezervimiz Türkiye’nin en büyük rezervi ve dünyanın da sayılı rezervlerinden biri. Şu anda taşlarımızın travertenlerimizin çıktığı ocak Türkiye’de her şeyden önce yelpazesi yani ürün çeşidi olarak en fazla çeşidin çıktığı ocak. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ayrıca üretim tesisimiz son teknoloji cihazlarla, mükemmel bir işçilik mükemmel bir üretim yapıyoruz. Hem ocakta hem fabrikada bu kadar güzel iş çıkarıyor olmamızın en büyük sebeplerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Bey bu sektörde 3'üncü kuşak. 3 kuşak bu işi yapınca tabii ki bu tecrübenin bilgi birikimin getirdiği bir kalite ve fark ortaya çıkıyor. Biz de elimizden geldiği kadar dünyada bunu bir şekilde bütün faaliyetlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıttığımızı da düşünüyorum. Durmak yok, sürekli koşturmamız gerekiyor” dedi.

#4
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

İhracatta çok iyi bir konumda olduklarının altını çizen Yalçın, “Biz ihracatta çok iyi bir noktadayız. Yerli piyasada da artık biraz daha bu taşın kıymeti bilindikçe, yerli piyasaya hizmetimizi artırmaya çalışıyoruz. Dünyada ihracat yapmadığımız hiçbir ülke yok potansiyel olarak. En fazla Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz özellikle de Fransa başta olmak üzere. Amerika’ya da gönderiyoruz, İsrail’e de Brezilya’ya da gönderiyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

Özellikle doğal yaşamın tercih edilmeye başlanmasıyla traverten kullanımında da artışların yaşanmaya başladığını ifade eden Yalçın, “Traverten insanoğlunun yaşadığı her yerde kullanılıyor. İnsanın olduğu her yerde uygulanıyor ama açık alan, havuz, otel gibi büyük tesisler özellikle ve özellikle müstakil villalar ve villaların açık alanlarında oldukça tercih ediliyor” dedi.

#6
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

Doğal görünümü yanı sıra traverten taşının en önemli özelliklerinden birisinin de ısıyla ilgili olduğuna dikkat çeken Yalçın açıklamasını şöyle tamamladı: “Bizim taşımızın bir özelliği var. Kapadokya’da, Göreme’de, Ürgüp’teki taşın kışın sıcak, yazın serin tutuğunu gidenler görenler biliyor. Bizim taşımız bu özelliğe en yakın taş. Bu yüzden bir farkımız var bir de doğal görünümü.”

#7
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

#8
Foto - Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

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