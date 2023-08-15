Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor

Türkiye’nin en büyük rezervine sahip olan Manisa’nın Kula ilçesinde Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, “Bizim rezervimiz Türkiye’nin en büyük rezervi ve dünyanın da sayılı rezervlerinden biri. Şu anda taşlarımızın travertenlerimizin çıktığı ocak Türkiye’de her şeyden önce yelpazesi yani ürün çeşidi olarak en fazla çeşidin çıktığı ocak. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ayrıca üretim tesisimiz son teknoloji cihazlarla, mükemmel bir işçilik mükemmel bir üretim yapıyoruz. Hem ocakta hem fabrikada bu kadar güzel iş çıkarıyor olmamızın en büyük sebeplerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Bey bu sektörde 3'üncü kuşak. 3 kuşak bu işi yapınca tabii ki bu tecrübenin bilgi birikimin getirdiği bir kalite ve fark ortaya çıkıyor. Biz de elimizden geldiği kadar dünyada bunu bir şekilde bütün faaliyetlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıttığımızı da düşünüyorum. Durmak yok, sürekli koşturmamız gerekiyor” dedi.