2022-01-12 20:26:39 Manisa'da yürekler ağza geldi! 1'i polis 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Manisa-İzmir kara yolu güzergahında araç yangını nedeniyle çevre güvenliği alan trafik polisi aracına, Mehmet Mercan idaresindeki 45 J 0367 plakalı minibüs çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen minibüs, Ali İsmet Uçar'un kullandığı 45 YN 666 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.
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