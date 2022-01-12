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Manisa'da yürekler ağza geldi! 1'i polis 2 kişi yaralandı

2022-01-12 20:26:39
Manisa'da yürekler ağza geldi! 1'i polis 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Manisa-İzmir kara yolu güzergahında araç yangını nedeniyle çevre güvenliği alan trafik polisi aracına, Mehmet Mercan idaresindeki 45 J 0367 plakalı minibüs çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen minibüs, Ali İsmet Uçar'un kullandığı 45 YN 666 plakalı otomobile çarptı.

Manisa-İzmir kara yolu güzergahında araç yangını nedeniyle çevre güvenliği alan trafik polisi aracına, Mehmet Mercan idaresindeki 45 J 0367 plakalı minibüs çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen minibüs, Ali İsmet Uçar'un kullandığı 45 YN 666 plakalı otomobile çarptı.

#2
Foto - Yaralanan polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Kaza nedeniyle güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.

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