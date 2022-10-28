Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Yumrukların konuştuğu kavgada Özkan O.'nun oğlu Yunus O. aldığı yumruk darbeleri ile yalanırken, H.H.G.'nin silahlından çıkan mermilerin hedefi olan baba Özkan O. ise silahla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayı gören hemşireler yaralılara müdahale etti.