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Hayat-Aktüel
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Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

2022-10-28 16:11:29
Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Manisa'nın Kula ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

#1
Foto - Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Silahların da ateşlendiği kavgada baba ve oğlu yaralandı.

#2
Foto - Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.

#3
Foto - Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre aralarında husumet olduğu öğrenilen H.H.G., Özkan O. (50) ve oğlu Yunus O. (27) ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında sözlü tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

#4
Foto - Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Yumrukların konuştuğu kavgada Özkan O.'nun oğlu Yunus O. aldığı yumruk darbeleri ile yalanırken, H.H.G.'nin silahlından çıkan mermilerin hedefi olan baba Özkan O. ise silahla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayı gören hemşireler yaralılara müdahale etti.

#5
Foto - Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan baba Özkan O. (50), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

#6
Foto - Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Öte yandan baba Özkan O.'yu silahla, oğlu Yunus O.'yu ise yumruk darbeleriyle yaralayan H.H.G., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

#7
Foto - Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var

İnceleme başlatılan olayla ilgili şüpheli H.H.G.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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