Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Fıstığın, Demirci'nin güzel gelir getiren ürünlerinden birisi haline geldiğine işaret eden Yılmaz, "Geliri güzel olsa da bakımı çok zahmetli. Hasat zamanı iklim şartlarına göre değişiyor. Bu yıl biraz gecikti, mevsimsel sebepler bunda etkili. Geçen yıl 180 liraya kadar fıstık satışı yaptık. Bu yıl kilogramı 300 liradan satacağız." diye konuştu.