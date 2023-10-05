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Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

2023-10-05 19:53:49
Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından elde edilen Antep fıstığında, bu yıl 220 ton üretim bekleniyor.

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Foto - Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Demirci Ziraat Odası öncülüğünde yaklaşık 4 bin 500 dekarlık alandaki menengiç (çitlembik) ağaçlarının aşılanmasıyla elde edilen Antep fıstığında hasat sezonu sürüyor.

#2
Foto - Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Ağaçlardan silkelenerek dış kabuğundan ayıklanan Antep fıstıkları, kurutularak Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'dan gelen tüccarlara satılıyor.

#3
Foto - Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Demirci'de Antep fıstığı üretiminin yıldan yıla arttığını, yaklaşık 30 bin menengiç ağacına göz aşısı uygulayarak üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

#4
Foto - Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Karakaya, bu yıl rekolte hedefinin ise 220 ton olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

İmrenler Mahallesi sakinlerinden Mehmet Yılmaz da bine yakın fıstık ağacının bulunduğunu, 200 menengici de aşıladığını söyledi.

#6
Foto - Manisa'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Fıstığın, Demirci'nin güzel gelir getiren ürünlerinden birisi haline geldiğine işaret eden Yılmaz, "Geliri güzel olsa da bakımı çok zahmetli. Hasat zamanı iklim şartlarına göre değişiyor. Bu yıl biraz gecikti, mevsimsel sebepler bunda etkili. Geçen yıl 180 liraya kadar fıstık satışı yaptık. Bu yıl kilogramı 300 liradan satacağız." diye konuştu.

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