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Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem

2024-06-25 09:35:00
Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve Balıkesir’de de hissedildi.

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Foto - Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa’nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. En büyüğü 3,1., en küçüğü ise 1,1 olmak üzere 8 ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.

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Foto - Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem

Öte yandan deprem, Soma'da bulunan bir eve ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde kameranın şiddetle sallandığı görülüyor.

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