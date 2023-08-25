Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Tohumu, suyu faydalı: Öyle bir şey ki, market rafında ilk listede

Baş Ağrısı Tedavisi! Küçük bir torbaya birkaç mandalina kabuğu koyun ve yanınızda bulundurun, onlardan gelen aromayı 15 dakika nefesinizle çekin. Ayrıca, Hafif baş ağrılarını aynı teknikle rahatlatabilirsiniz. Hipertansiyon ve Taşikardi Tedavisi! Üç litre suya bir bardak taze mandalina kabuğu ilave edin, kaynatın ve bir saat bekletin. Vücudunuzunu bu suyla yıkayın. Bu banyoyu iki güne bir yapmanızı öneririz. Tüm bu faydalarının yanı sıra ,Mandalina Kabuklarını kaynatarak yemeklerinize sos olarak kullanabilir, muhallebi ve keklerinize ekleyebilirsiniz.