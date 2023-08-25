2023-08-25 20:35:09 Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Tohumu, suyu faydalı: Öyle bir şey ki, market rafında ilk listede
Mandalina Kabuklarının Faydalarını Okuyunca kabukları artık atmayacaksınız. Faydalı oaln bu meyveyi sizin İçin araştırdık. Soğuk kış aylarının dostu olan mandalinanın sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. ince kabuğu, güzel tadı ve aroması ile diğer meyvelerden ayrılan Mandalina reçeli, yemeği ve daha fazla seçeneği olan Turunçgiller ailesinin bir parçası olan mandalina ve işte faydaları..