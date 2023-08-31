2023-08-31 12:01:03 Maltepe’de Cemevi krizi: Belediye banka hesaplarına el koydu: Cemevi'mizi Ali Kılıç'a kaptırmayacağız!
Maltepe Belediyesi, 32 yıldır faaliyet gösteren Maltepe Cemevi’ne yer işgali iddiasıyla dava açtı. Dava çerçevesinde Maltepe Belediyesi, Cemevi Derneği’nin banka hesaplarına el koydurdu. Diğer yandan ilçe genelinde depremzede vatandaşlar için belediye tarafından toplanan yardımların Cemevi deposunda bekletildiği de iddia edildi. Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Adatepe Caddesi’nde bulunan Maltepe Cemevi arazisinin bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kısmı ise Maltepe Belediyesi'ne ait olduğu belirlenen alan, AK Partili Belediye Başkanı Fikri Köse'nin desteğiyle parsel birleştirilmesi yapılarak Cemevine yeniden tahsis edildi. 2014 yılında seçim vaadi olarak Cemevi'nin inşaatını 1 yıl içinde tamamlayıp Alevi vatandaşlara teslim edeceğini söyleyen Ali Kılıç, 2019 yılında mazbatayı almasının ardından Cemevi'ni Maltepe Kaymakamlığı’na şikayet etti.