Maltepe’de Cemevi krizi: Belediye banka hesaplarına el koydu: Cemevi'mizi Ali Kılıç'a kaptırmayacağız!

"Paralar belediyenin kasasına aktarıldı" Konuya ilişkin konuşan Maltepe Cemevi Dernek Başkanı Aydın Özdemir, "2008 yılında şu anki Cemevi'nin temeli atıldı. Atılan temel sonrası farklı partiden gelen her iki belediye başkanı da binanın bitirilmesi için çaba sarf etti. Sonrasında belediye başkanı olarak göreve gelen Ali Kılıç, 'ben sizin Ali'nizim bırakın içerisini de ben tamamlayayım size teslim edeyim' dedi. Maalesef içerisini yapıp teslim etmedi. 2 yıla geldiğimizde kendisine göre hareket edecek bir vakıf kurdu. Yönetime de istediği insanları yerleştirdi ve burayı istediği vakıfa vereceğini dillendirmeye başladı. Ardından bizi mahkemeye verdi. Mahkeme, kararıyla kamusal alan olduğu için işgalci duruma düştük. Mahkeme kararıyla üzerimize 1,8 milyonluk bir ceza düştü. Faiz ile birlikte o ceza 2.6 milyon lira olmuş durumda. Geçen hafta itibariyle banka hesaplarımızı el konuldu, paralar belediyenin kasasına aktarıldı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu Cemevi'ni kendisi kullanmak, yap- işlet- devret yöntemi ile birilerine kiralamak derdine düştü. Depremzedeler için toplanan yardımlarda bu binada tutuluyor. Burayı sosyal yardım merkezi olarak kullanmak gibi bir amacı var. Buradaki malzemenin meşru olması için böyle bir argüman ortaya koydular. Biz Cemevi'mizi Ali Kılıç'a kaptırmayacağız" dedi.