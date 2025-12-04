  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

S-400'lerden sonra nükleer denizaltılar geliyor: 10 yıllığına kiralandı

Maliyeti yüksek tehlikesi büyük: Bu takıları takan yoğun bakımlık olabilir

İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Ekmek alsa Sözcü ‘millet aç’ derdi ama içki almış! Hırsızın sicilini duyan şaşkına döndü

Yasaklar ülkesi Rusya’dan şaşırtan hamle! FaceTime uygulamasına erişim engeli

Türkiye'ye duyurdu! Duyanlar 'yok artık' dedi: O maçlarla ilgili uyarı yaptı artık... Osimhen'in takımdan ayrılacağı tarih belli oldu

Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Bayraktar Kızılelma Amerikan pilotlarını şoka soktu: Bu bizi biraz korkutuyor
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Tüik'in Kasım ayına dair enflasyon verilerini duyurmasıyla beraber milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı netleşti. Piyasalarda gümüş, altın ,döviz kurlarında önemli hareketlenme yaşanıyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş, yaşanacak maaş zamları ile beraber piyasa dinamikleri için 'kritik süreç' uyarılarını yeniledi. Türkiye İstatistikler Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon aylığı 0,87 puan düştü. Enflasyonun yıllığı ise 1,07 bandında oldu. Piyasa öngörüsü 1,20- 1,25 puanlık gerileme yönündeydi. Memiş duyurulan tutarın diğer kuruluşlarla farkına vurgu yaparak "TÜİK verisi, İTO ve bağımsız araştırma şirketlerinin endekslerinin altında geldi" dedi.

1
#1
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Uzman Memiş, "Ekonomi yönetiminin (–29 hedefi yukarı yönlü revize edildi ve yılın 0–31 bandında kapanması bekleniyor. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte konut ve işyeri kira artış oranı 5,91 oldu. Önceki ay bu oran 7,15’ti. Kiracılar için bu ay nispeten daha düşük bir zam hesaplanacak" diyerek ev sahipleri ve kiracıları uyardı. Memiş’in tespitine bakılırsa, gıda ve market ürünlerinin fiyatlarının gerilememesinin ana etkeni işte bu.. “Genel enflasyon düşse bile gıda enflasyonu yüksek seyretmeye devam ediyor.” Kasımda en çok zamlanan ürünler: patates (%6,9), margarin (%6,6), tereyağı (%5,9), şarküteri (%5,5).

#2
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Türkiye'de Nüfusun Yapısı Değişiyor! TÜİK verileri: Doğumlar 7 ayda %8,3 azaldı. Ölüm sayısı %0,7 arttı. Bu tablo Türkiye’de nüfusun hızla yaşlandığını gösteriyor.

#3
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Faiz Kararı Yakında Açıklanıyor! TCMB, 11 Aralık’ta yılın son faiz kararını açıklayacak. Beklenti: 100 baz puan indirim. FED için ise piyasanın ?’sı 25 baz puanlık indirim bekliyor. Döviz ve Borsa Dolar/TL: 42,44 Euro/TL: 49,55 Euro/Dolar: 1,1664

#4
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Memiş: “1,16 altındaki parite seviyeleri alım fırsatıdır.” BIST 100: 11.100 Direnç: 11.200 Destek: 10.800

#5
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Parça Parça Alın! Memiş, ons altında yeni alım için beklediğini vurgulayarak "Ben ons altın tarafında henüz alım pozisyonu açmadım, acelem de yok. Bu değerlendirme sadece ons altın için geçerlidir, gram altın yatırımcısını bağlamaz. Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125 – 125 – 125. %’lik kısım için TL olarak beklemeye devam ediyoruz. Kademeli alım mutlaka uygulanmalı" diyerek yatırımcıları uyardı.

#6
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Yatırımcılara Uyarı.. Gram altında 5.540, 5.693 ve 5.740 TL seviyelerinin önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Ortalama 5.668–5.693 TL civarında maliyet oluşturan yatırımcılar doğru yaptı. Şu anda fiziki gram altın yurtdışı piyasalarda 5.830 TL seviyesinde. Türkiye piyasasında ise 5.800–5.850 TL bandında hareket ediyor" dedi. 5.800 TL seviyesinin altındaki her rakamı alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirten Memiş, "Yeni yıla girmeden alım pozisyonlarının tamamlanması mantıklı olur. Çünkü dolar devreye girdiğinde gram altını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürür" dedi. 2026 yılı için yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, "Son dönemde ons ve gram gümüş ile altın/gümüş rasyosu çok konuşuldu. Beklenen hedefler gerçekleşti. 88 seviyesinden 72’nin hayal olduğunu söyleyenler vardı, ancak rasyo şu anda 71,80 civarında. Sabırlı ve sağlıklı takip yapıldığında piyasadaki teknik fırsatların zamanla önüme çıktığını görüyoruz" diyerek yatırımcıları uyardı.

#7
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Güncel bant: 4180–4230 dolar. Gram Altın: “5800 TL Altı Alım Fırsatı” Gram altın: Piyasa: 5.830 TL Fiziki: 5800–5850 TL Memiş, parça parça alım stratejisi için "Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125–125–125. Son % için TL’de bekliyoruz. 5800 TL altındaki her rakam alım fırsatıdır. Yeni yıldan önce pozisyonlar bitmeli" diyerek yatırımcıları uyardı.

#8
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Yılın Şampiyonu! Ons gümüş: 58,69 dolar Gram gümüş: 79,87 TL Altın/gümüş rasyosu: 71,80 Memiş, “88’den 72’ye düşüş hayal diyenler vardı. Rasyo şu anda 71,80. Şu anki fiyatlar yeni alım için uygun değil. 2026’da yeni fırsatlar oluşacak" diyerek gümüş yatırımcısına bilgi verdi.

#9
Foto - İslam Memiş herkesi son kez uyardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de ilk çatlak! Özel ve İmamoğlu arasında gerilim büyüyor
Gündem

CHP'de ilk çatlak! Özel ve İmamoğlu arasında gerilim büyüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile “İmamoğlu Suç Örgütü” lideri Ekrem İmamoğlu arasında Meclis’teki TRT oylamasının ardından ilk gerginlik yaş..
Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup
Gündem

Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Silivri’ye giden “Cumhurbaşkanlığı” antetli, sürpriz “Üzgünüm” mektubun içeriğini köşesine taşıdı. Eski Cumhurbaşka..
Hastanelerde "ASELSAN" dönemi!
Teknoloji

Hastanelerde "ASELSAN" dönemi!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN tarafından üretilen ilk yerli mobil röntgen cihazının teslim ..
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Kürt kardeşim celladını çok iyi bilir
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Kürt kardeşim celladını çok iyi bilir

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Stockholm sendromu" çıkışına çok sert yanıt verdi. Özel’i "cel..
Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı
Dünya

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını duyurdu.
Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak
Gündem

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

Gazeteci Ferhat Murat canlı yayında yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldaklığı ifşa ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23