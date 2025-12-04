Haber Merkezi Giriş Tarihi: İslam Memiş herkesi son kez uyardı!
Tüik'in Kasım ayına dair enflasyon verilerini duyurmasıyla beraber milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı netleşti. Piyasalarda gümüş, altın ,döviz kurlarında önemli hareketlenme yaşanıyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş, yaşanacak maaş zamları ile beraber piyasa dinamikleri için 'kritik süreç' uyarılarını yeniledi. Türkiye İstatistikler Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon aylığı 0,87 puan düştü. Enflasyonun yıllığı ise 1,07 bandında oldu. Piyasa öngörüsü 1,20- 1,25 puanlık gerileme yönündeydi. Memiş duyurulan tutarın diğer kuruluşlarla farkına vurgu yaparak "TÜİK verisi, İTO ve bağımsız araştırma şirketlerinin endekslerinin altında geldi" dedi.