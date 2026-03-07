Malatya Kürecik’teki sistemin eşiydi! İran’ın delik deşik ettiği efsane radarı çaresizce hurdaya çıkardılar

Aynı analizde, radarın yakınında iki büyük krater görüldüğü, sistemin beş ayrı 40 fitlik treylere bölünmüş halde bulunduğu ve bu unsurların tamamının ya imha edildiği ya da ciddi biçimde hasar gördüğünün değerlendirildiği aktarıldı. CNN, radar ve THAAD bataryasının Muwaffaq Salti'de en az şubat ortasından beri bulunduğunu, üssün de ABD için yoğun kullanılan bir merkez olduğunu yazdı. Vurulan AN/TPY-2 radarı, THAAD yani Terminal High Altitude Area Defense sisteminin en kritik bileşenlerinden biri olarak görülüyor. RTX'ye göre bu radar balistik füzeleri tespit ediyor, sınıflandırıyor ve takip ediyor; ileri konuşlu modda uzun menzilde füze tespiti yapabiliyor, terminal modda ise doğrudan THAAD sistemine radar desteği veriyor. Şirket, AN/TPY-2'yi açık biçimde THAAD'ın "gözleri" olarak tanımlıyor.