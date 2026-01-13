Mahsun Kırmızıgül’den saçma sapan “İran” paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

Gelen eleştiriler karşısında özeleştiri yapmak yerine sertleşmeyi tercih eden Kırmızıgül, kendisine yöneltilen tepkilere hakaretamiz bir üslupla cevap verdi. “Amerika yazdırıyor, İsrail yazdırıyor” eleştirilerine öfkeyle karşılık veren sanatçı, bu kez de Filistin meselesi üzerinden kendini aklamaya çalıştı.