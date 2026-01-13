  • İSTANBUL
Gündem
Mahsun Kırmızıgül’den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı
Mahsun Kırmızıgül'den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

İran’da yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül’ün sözleri kamuoyunda tepki topladı.

Mahsun Kırmızıgül'den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

Sanatçı, İran halkına destek mesajı verdiğini iddia ederken kullandığı ifadelerle İslam’a ve dini değerlere yönelik tartışmalı bir dil benimsedi. Kırmızıgül’ün açıklamaları, özellikle şeriat ve din üzerinden yaptığı genellemeler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Mahsun Kırmızıgül'den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

İran’daki protestoları fırsata çeviren Kırmızıgül, sosyal medya paylaşımında “şeriat” ve “Allah adına hüküm verme” gibi konularda haddini aşan ifadeler kullandı. Sanatçının, dinin temel kavramlarını siyasi söylemle hedef alması “sanatçı duyarlılığı” değil, açık bir algı operasyonu olarak yorumlandı. Tepkiler de tam bu noktada yükseldi.

Mahsun Kırmızıgül'den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

Gelen eleştiriler karşısında özeleştiri yapmak yerine sertleşmeyi tercih eden Kırmızıgül, kendisine yöneltilen tepkilere hakaretamiz bir üslupla cevap verdi. “Amerika yazdırıyor, İsrail yazdırıyor” eleştirilerine öfkeyle karşılık veren sanatçı, bu kez de Filistin meselesi üzerinden kendini aklamaya çalıştı.

Mahsun Kırmızıgül'den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

Kırmızıgül’ün “Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum” sözleri ise sosyal medyada alay konusu oldu. Zira yıllardır Batı merkezli söylemlerle paralel çıkışlar yapan bir ismin, bugün “vicdan” vurgusu yapması samimi bulunmadı. Eleştirmenler, sanatçının mazlum edebiyatını seçici biçimde kullandığını dile getirdi.

Mahsun Kırmızıgül'den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

En dikkat çeken nokta ise Kırmızıgül’ün eleştirilere karşı “mahkeme” tehdidinde bulunması oldu. Farklı görüşlere tahammül edemeyen bu yaklaşım, ifade özgürlüğü söylemleriyle çelişen bir tavır olarak değerlendirildi.

Mahsun Kırmızıgül'den saçma sapan "İran" paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı

İran’daki olaylar üzerinden İslam’a ve Müslüman toplumlara mesaj vermeye kalkışan Kırmızıgül’ün, asıl olarak hangi odakların söylemini tekrar ettiği sorusu yeniden gündeme geldi. Batı medyasının sıkça kullandığı kalıplarla konuşan sanatçının, bu dili “vicdan” ambalajıyla sunması dikkat çekti.

