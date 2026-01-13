Mahsun Kırmızıgül’den saçma sapan “İran” paylaşımı! Gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı
İran’da yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül’ün sözleri kamuoyunda tepki topladı.
Sanatçı, İran halkına destek mesajı verdiğini iddia ederken kullandığı ifadelerle İslam’a ve dini değerlere yönelik tartışmalı bir dil benimsedi. Kırmızıgül’ün açıklamaları, özellikle şeriat ve din üzerinden yaptığı genellemeler nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.
İran’daki protestoları fırsata çeviren Kırmızıgül, sosyal medya paylaşımında “şeriat” ve “Allah adına hüküm verme” gibi konularda haddini aşan ifadeler kullandı. Sanatçının, dinin temel kavramlarını siyasi söylemle hedef alması “sanatçı duyarlılığı” değil, açık bir algı operasyonu olarak yorumlandı. Tepkiler de tam bu noktada yükseldi.
Gelen eleştiriler karşısında özeleştiri yapmak yerine sertleşmeyi tercih eden Kırmızıgül, kendisine yöneltilen tepkilere hakaretamiz bir üslupla cevap verdi. “Amerika yazdırıyor, İsrail yazdırıyor” eleştirilerine öfkeyle karşılık veren sanatçı, bu kez de Filistin meselesi üzerinden kendini aklamaya çalıştı.
Kırmızıgül’ün “Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum” sözleri ise sosyal medyada alay konusu oldu. Zira yıllardır Batı merkezli söylemlerle paralel çıkışlar yapan bir ismin, bugün “vicdan” vurgusu yapması samimi bulunmadı. Eleştirmenler, sanatçının mazlum edebiyatını seçici biçimde kullandığını dile getirdi.
En dikkat çeken nokta ise Kırmızıgül’ün eleştirilere karşı “mahkeme” tehdidinde bulunması oldu. Farklı görüşlere tahammül edemeyen bu yaklaşım, ifade özgürlüğü söylemleriyle çelişen bir tavır olarak değerlendirildi.
İran’daki olaylar üzerinden İslam’a ve Müslüman toplumlara mesaj vermeye kalkışan Kırmızıgül’ün, asıl olarak hangi odakların söylemini tekrar ettiği sorusu yeniden gündeme geldi. Batı medyasının sıkça kullandığı kalıplarla konuşan sanatçının, bu dili “vicdan” ambalajıyla sunması dikkat çekti.
