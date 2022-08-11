Mahmut Tanal'a ayar veren arabacıdan mesaj var

Ferdi'nin CHP’li vekile vermiş olduğu cevaba hayran kaldığını ve Türk milletinin özünü gösterdiğini kaydeden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Bunu bizim lehimize bir şey söylediğin için söylemiyorum önceden de yabancılar Osmanlı'ya gelip buraya girmek ne kolay dermiş, sonra savaşlarda hep yenilirlermiş. O günkü senin ruhun var ya işte bizim milletimizin özü budur. Bizi ayakta tutan ruh budur. İmkanlarımız biraz sıkıntılı olabilir ama ülkenin geleceği bütünlüğü beraberliğini biz hiçbir şeyle değişmeyiz. Sen bizim ruhumuzu orada gösterdin. Muhteşem bir şey söyledin, bir kütüphane dolusu kitap okuyan insanlar senin söylediğin sözleri zor söyler. Bu sözler kitap okunarak söylenebilecek sözler değil. Bu söylediklerin terbiyeden gelen, özden gelen bir durumdur. Etrafımızdaki dış güçlerle uğraşırken bir de içeride iftira atmaya çalışanlarla da uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz çalışan, Türkiye’yi bir araya getiren, dış siyasette önemli konuma getiren bir cumhurbaşkanımız var. Bu şahıslar da ellerinden geldikçe onu olumsuz anlatmaya çalışıyorlar. Onlara karşı da en güzel cevabı sen verdin. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu daha konuşmasının başında Çanakkale Savaşı'nı örnek göstererek 'Orada yedi düvele karşı başarılı olduk' dedi. İstanbul’u tek adam teslim etti diyerek buradaki şeker fabrikaları satıldı işçiler çıkarıldı diye iftiralar attı. Şunu bilmiyorlar, burada Cumhurbaşkanımıza karşı çok derin bir muhabbet var. Ben bunların bu yalan yanlış sözlerine cevaplar yazarken Ferdi'yi gördüm. Ferdi'nin söylediklerine baktım, benim söylediklerimin hiçbirisi onun verdiği cevapların yarısı bile etmiyor. Çünkü kardeşimiz o kadar doğal o kadar rahat cevap verdi. B