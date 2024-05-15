Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

En önemlisi de bir mafya operasyonu üzerinden siyasete kumpas kurulup kurulmadığı... Her şey geçen yıl Ankara Emniyeti'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonuyla başladı. O süreçte de siyasete yönelik pis kokular geliyordu ama örgütün gizli tanık yapılan iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'in sosyal medyada yaptığı açıklamalar, arka planda yeni bir kirli operasyon olduğu gerçeğini açığa çıkardı. Polis şefleriyle yaptığı görüşmeleri kayda alan gizli tanık Sertçelik'in sosyal medya mecralarında söyledikleri, tipik FETÖ yöntemini hatırlatıyordu. "TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ, HEPSİNE ÇÖKECEĞİZ" Sadece şu söyledikleri bile dehşet vericiydi: "Gizli tanık ifademi, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Bey, Komiser Ufuk Bey, isimlerini bilmediğim 3 polis tarafından Komiser Ufuk Bey'in odasında, kendi oluşturdukları çerçevede, ne yazmak istiyorlarsa bana hiç sormadan, kendi aralarında konuşup 'Şu olay böyle olmuştur, şu olay şöyle olmuştur' diyerek benim iradem dışında hiç haberim olmayan, yaşamadığım şeyleri ben yaşamışım ve anlatmışım gibi 19 sayfa halinde oluşturdular."