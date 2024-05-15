Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapılmıştı. Sabah yazarı Mahmut Övür, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'nde yaşanan olaylara ilişkin, "Etkisi büyük olacak bir operasyon, sadece üç-beş polis müdürünün işi olamaz. Soruşturma sürüyor, ne çıkacağını göreceğiz ama görünen o ki, siyaset, hatta hükümet o polis müdürlerini aşan bir operasyonla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Davada gizli tanık olduğunu ve ifadesinin içeriği konusunda polisler tarafından yönlendirildiğini öne süren Serdar Sertçelik'in iddialarını hatırlatan Övür, "Sanki FETÖ hortlamış gibi" dedi. Övür'ün, 'Hepsine çökeceğiz' başlıklı yazısı şu şekilde; İki gün önce bu köşede sorduğumuz, "Ankara Emniyeti'nde neler oluyor?" sorusu siyasetin sıcak gündemine bomba gibi düştü. Henüz tam olarak ne planlandığı, bu işe nasıl cesaret edildiği aydınlanmadığı için ortada cevabı aranan çok sayıda soru var.