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Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

2024-05-15 02:06:09
Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

Gazeteci Mahmut Övür, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şubesinde organize edilen kumpas soruşturmasıyla ilgili çarpıcı detaylar verdi.

#1
Foto - Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapılmıştı. Sabah yazarı Mahmut Övür, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'nde yaşanan olaylara ilişkin, "Etkisi büyük olacak bir operasyon, sadece üç-beş polis müdürünün işi olamaz. Soruşturma sürüyor, ne çıkacağını göreceğiz ama görünen o ki, siyaset, hatta hükümet o polis müdürlerini aşan bir operasyonla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Davada gizli tanık olduğunu ve ifadesinin içeriği konusunda polisler tarafından yönlendirildiğini öne süren Serdar Sertçelik'in iddialarını hatırlatan Övür, "Sanki FETÖ hortlamış gibi" dedi. Övür'ün, 'Hepsine çökeceğiz' başlıklı yazısı şu şekilde; İki gün önce bu köşede sorduğumuz, "Ankara Emniyeti'nde neler oluyor?" sorusu siyasetin sıcak gündemine bomba gibi düştü. Henüz tam olarak ne planlandığı, bu işe nasıl cesaret edildiği aydınlanmadığı için ortada cevabı aranan çok sayıda soru var.

#2
Foto - Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

En önemlisi de bir mafya operasyonu üzerinden siyasete kumpas kurulup kurulmadığı... Her şey geçen yıl Ankara Emniyeti'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonuyla başladı. O süreçte de siyasete yönelik pis kokular geliyordu ama örgütün gizli tanık yapılan iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'in sosyal medyada yaptığı açıklamalar, arka planda yeni bir kirli operasyon olduğu gerçeğini açığa çıkardı. Polis şefleriyle yaptığı görüşmeleri kayda alan gizli tanık Sertçelik'in sosyal medya mecralarında söyledikleri, tipik FETÖ yöntemini hatırlatıyordu. "TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ, HEPSİNE ÇÖKECEĞİZ" Sadece şu söyledikleri bile dehşet vericiydi: "Gizli tanık ifademi, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Bey, Komiser Ufuk Bey, isimlerini bilmediğim 3 polis tarafından Komiser Ufuk Bey'in odasında, kendi oluşturdukları çerçevede, ne yazmak istiyorlarsa bana hiç sormadan, kendi aralarında konuşup 'Şu olay böyle olmuştur, şu olay şöyle olmuştur' diyerek benim iradem dışında hiç haberim olmayan, yaşamadığım şeyleri ben yaşamışım ve anlatmışım gibi 19 sayfa halinde oluşturdular."

#3
Foto - Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

"Hiç haberim olmayan şeyler"den kastettiği, AK Partili eski ve yeni bakanlar ile milletvekilleri hakkında konuşması. Sertçelik onlar hakkında ifade verecek, polisler de o bilgilerle "yolsuzluk dosyaları" oluşturacak ve operasyonun düğmesine basılacak. Anlaşılan öyle hazırlıklılar ki, Sertçelik, polislerin kendisine şunları söylediğini de aktarıyor: "Temiz Eller Operasyonu başlatacağız... Hepsine çökeceğiz..." Sanki FETÖ hortlamış gibi... Bu dehşet verici iddialarda bulunan isim bir mafya mensubu ama aynı zamanda "gizli tanık" yapılan, hatta elektronik kelepçeliyken kaçmasına "göz yumulan" biri. İddialarıyla ilgili de şunu söylüyor: "Bununla ilgili ses kayıtları da var. Bir kısmını paylaştım." Her şey bir yana, Sabah'ta bugün yer alan Halit Turan imzalı haberde dile getirilen ayrıntılar, işin içinde bityeniği olduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor.

#4
Foto - Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

Düşünsenize mafya mensubu Serdar Sertçelik gözaltına alınıp elektronik kelepçeyle bırakılırken yurtdışına çıkabiliyor. Peki elektronik kelepçe izlenmemiş mi? Haberde ayrıntıları var ama sadece şunu söyleyelim: "Bütün ihlaller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verilmiş..." Yani elektronik kelepçeli şüphelinin adım adım izlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İzleme Merkezi tarafından tutulan kayıtlarda görülüyor ve polise de bildiriliyor. Ama gereği yapılmıyor.

#5
Foto - Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

Bu tablodan Ankara Emniyet Müdürlüğü içinde kümelenen birkaç polis müdür ve şefinin ortak bir hareket içinde olduğu anlaşılıyor. Ancak başka ayakları var mı bilinmiyor. İddiaya göre de hedeflerinde sadece adı geçen bakanlar, AK Parti milletvekilleri yok, MHP de var. Yerel seçim sonrası siyasetin doğal mecrasında normalleşmesi beklenirken hatta CHP'nin ne zaman mızıkçılık yapacağı merak edilirken, birileri işi oraya bırakmak niyetinde değil ki, kirli planlar peşinde. Bu nedenle etkisi büyük olacak bir operasyon, sadece üç-beş polis müdürünün işi olamaz. Soruşturma sürüyor, ne çıkacağını göreceğiz ama görünen o ki, siyaset hatta hükümet o polis müdürlerini aşan bir operasyonla karşı karşıya...

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