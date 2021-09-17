Mahkemeden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Oktay Kaynarca...

Şikayet üzerine yukarı çıktığını belirten Yücer şöyle konuştu: "Set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı. Biz otel çalışanları olarak araya girip olayı sakinleştirmeye çalıştık. Set çalışanları ve dizi oyuncularını lobiye indirdik. Olayı çıkaran müşteriler özür dileyecekti ancak set çalışanlarından biri ters bir şey söyleyince müşterilerin dışarıdan gelen bir tanıdığı bu set çalışanına vurdu ve olaylar daha da büyüydü. Olay kalabalık bir grup arasında yaşandığı için kimin kime ne dediği, hangi sözü kullandığını hatırlamıyorum"