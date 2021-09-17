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Medya
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Mahkemeden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Oktay Kaynarca...

2021-09-17 15:37:46
Mahkemeden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Oktay Kaynarca...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu merakla beklenirken önemli gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Bilindiği üzere dizi ekibi ile kanal arasında bir takım kriz yaşandığı iddia edilmişti. Fakat söz konusu krizin çözüldüğü belirtildi.

Bilindiği üzere dizi ekibi ile kanal arasında bir takım kriz yaşandığı iddia edilmişti. Fakat söz konusu krizin çözüldüğü belirtildi.

#2
Foto - Diziye son olarak Kırmızı Oda'da rol alan Uğur Yücel katıldı.

Diziye son olarak Kırmızı Oda'da rol alan Uğur Yücel katıldı.

#3
Foto - Geçtiğimiz sene dizi ekibinin yaşadığı bir saldırı halen gündemden düşmüyor. Mahkeme dizi ekibini yakından ilgilendiren bir karar aldı.

Geçtiğimiz sene dizi ekibinin yaşadığı bir saldırı halen gündemden düşmüyor. Mahkeme dizi ekibini yakından ilgilendiren bir karar aldı.

#4
Foto - 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Maltepe’de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında üç kadın set çalışana sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan dört sanık da olayla bir alakası olmadığı söylerken; tanık olarak dinlenen otel görevlisi ise çıkan tartışmayı anlattı.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Maltepe’de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında üç kadın set çalışana sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan dört sanık da olayla bir alakası olmadığı söylerken; tanık olarak dinlenen otel görevlisi ise çıkan tartışmayı anlattı.

#5
Foto - Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı. Diğer dört sanık duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı. Diğer dört sanık duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

#6
Foto - Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek

Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek "Duştan çıktığımda arkadaşlarım Can ve Burak odanın içerisindeydi. Sesler üzerine koridora çıktığımızda Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz' dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir zaman iştirak etmedik. Zira diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'u tanımıyorum. Suçsuzum, beraatimi isterim" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Olaydan bir hafta önce cezaevinden çıktığını, olay sırasında otelde kaldığını kaydeden sanık Arif Yıldırım ise

Olaydan bir hafta önce cezaevinden çıktığını, olay sırasında otelde kaldığını kaydeden sanık Arif Yıldırım ise "Sanık Şiyar'ı mahalleden tanırım. Olay günü koridordan sesler geldi. Çıkıp baktığımda Şiyar'ın dizi çekimi için otele gelmiş olan dizi oyuncularından biriyle fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım, sonrasında dizi oyuncularından birinin odaya girmesi üzerine Şiyar'ın da arkasından gidip kapıyı tekmelediğini gördüm. Yine kendisini sakinleştirmeye çalıştım, Şiyar aşırı alkollüydü" dedi. Kendisinin kimseyi tehdit etmediğini, hakarette bulunmadığını kaydeden Yıldırım suçlamayı kabul etmedi.

#8
Foto - Şikayet üzerine yukarı çıktığını belirten Yücer şöyle konuştu:

Şikayet üzerine yukarı çıktığını belirten Yücer şöyle konuştu: "Set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı. Biz otel çalışanları olarak araya girip olayı sakinleştirmeye çalıştık. Set çalışanları ve dizi oyuncularını lobiye indirdik. Olayı çıkaran müşteriler özür dileyecekti ancak set çalışanlarından biri ters bir şey söyleyince müşterilerin dışarıdan gelen bir tanıdığı bu set çalışanına vurdu ve olaylar daha da büyüydü. Olay kalabalık bir grup arasında yaşandığı için kimin kime ne dediği, hangi sözü kullandığını hatırlamıyorum"

#9
Foto - Ara kararını açıklayan mahkeme başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Onur Destegül ve Şiyar Altosun'un Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlanabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan ve Tevfik Erman Kutlu hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Onur Destegül ve Şiyar Altosun'un Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlanabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan ve Tevfik Erman Kutlu hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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