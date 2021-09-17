Mahkemeden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Oktay Kaynarca...

Olaydan bir hafta önce cezaevinden çıktığını, olay sırasında otelde kaldığını kaydeden sanık Arif Yıldırım ise "Sanık Şiyar'ı mahalleden tanırım. Olay günü koridordan sesler geldi. Çıkıp baktığımda Şiyar'ın dizi çekimi için otele gelmiş olan dizi oyuncularından biriyle fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım, sonrasında dizi oyuncularından birinin odaya girmesi üzerine Şiyar'ın da arkasından gidip kapıyı tekmelediğini gördüm. Yine kendisini sakinleştirmeye çalıştım, Şiyar aşırı alkollüydü" dedi. Kendisinin kimseyi tehdit etmediğini, hakarette bulunmadığını kaydeden Yıldırım suçlamayı kabul etmedi.