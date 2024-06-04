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Türkiye
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Mahalleli korkudan sokağa döküldü

2024-06-04 14:21:29
Mahalleli korkudan sokağa döküldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde oto yıkamacıda elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın, paniğe sebep oldu.

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Foto - Mahalleli korkudan sokağa döküldü

Mahallelinin de sokağa döküldüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#2
Foto - Mahalleli korkudan sokağa döküldü

Çıracılar Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda, elektrik tesisatından kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı.

#3
Foto - Mahalleli korkudan sokağa döküldü

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Mahalleli korkudan sokağa döküldü

Bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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