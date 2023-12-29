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Gıda
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Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

2023-12-29 12:02:07
Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Magnezyum; kemik, kalp ve sinir sağlığı için vücudun gerek duyduğu minerallerden birisidir. Kemiklerin güçlenmesinde ve kemik sağlığının korunmasında rol oynar. Ayrıca kan basıncının dengelenmesinden kalp ritminin düzenlenmesine kadar etkisi bulunur. Ancak magnezyum insan vücudunda üretilemeyen bir mineraldir. Bu nedenle besinler aracılığıyla doğal bir biçimde magnezyum alınması gerekir. İşte bu besin günlük ihtiyaç duyulan magnezyum oranının ? karşılıyor ve kemikleri demir gibi yapıyor…

#1
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Magnezyum; sinir, kas, kan şekeri seviyesi ve kemiklerin düzgün bir biçimde çalışmasında etkilidir. Ancak vücudun gereken miktarda magnezyum almaması sonucunda magnezyum eksikliği meydana gelir.

#2
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Magnezyum eksikliği sonucunda da diyabet, demir eksikliği olarak bilinen osteoporoz, kalp krizi ve felç gibi sağlık problemlerinin riski artabilir. Bu nedenle magnezyum içeren besinler tüketmeye önem göstermek gerekir. Kabak çekirdeği de magnezyum açısından iyi besinler arasında yer alır.

#3
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

56 gram kabak çekirdeği günlük ihtiyaç duyulan magnezyum miktarının yaklaşık olarak ?'ini karşılar.

#4
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

56 gram kabak çekirdeği neredeyse 2 avuca denk gelir ve yaklaşık olarak 300 miligram magnezyuma denk gelir.

#5
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Kabak çekirdeği içeriğinde yer alan magnezyum, çinko ve selenyum sayesinde enfeksiyonun meydana gelmesini önlemeye yardım eder.

#6
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Eklem hastalıklarının engellenmesine destek olur.

#7
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Kabak çekirdeğinin içeriğinde bulunan magnezyum ve fosfor sayesinde kemikleri güçlendirme etkisi bulunur.

#8
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Ayrıca kemiklerin meydana gelmesinde rol oynar, kemik sağlığının ve yoğunluğunun korunmasını sağlar. Magnezyum içeren diğer besinler ise şöyle;

#9
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

BİTTER ÇİKOLATA Bir porsiyon bitter çikolata yaklaşık olarak 28 gram ağırlığındadır. p ve üzeri kakao oranına sahip bir porsiyon bitter çikolatanın içeriğinde yer alan magnezyum oranı ise yaklaşık olarak 64 miligramdır

#10
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Magnezyumun yanı sıra demir, manganez, prebiyotik lif ve bakır içeriğine sahiptir.

#11
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

AVOKADO 100 gram ağırlığındaki avokado yaklaşık olarak 58 miligram magnezyum bulundurur. Avokadonun içeriğinde yer alan tekli doymamış yağ ve lif kalp sağlığı için faydalıdır.

#12
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Ayrıca avokado; B vitamini, K vitamini ve potasyum bakımından zengin bir besindir.

#13
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

MUZ Muz magnezyum açısından zengin besinler arasında yer alır. Bir adet büyük boydaki muz, 37 miligram magnezyuma sahiptir.

#14
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Böylece ihtiyaç duyulan günlük magnezyum oranının %9'unu karşılar.

#15
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

ESMER PİRİNÇ Esmer pirinç, bol miktarda magnezyum içerir. Bu sayede diş ve kemik sağlığı için yararlı bir besindir.

#16
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Ayrıca esmer pirinç; magnezyum, vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynar.

#17
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

CHIA TOHUMU Chia tohumu magnezyum bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Bir fincan kadar chia tohumu, 95 miligram magnezyum içerir.

#18
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Bu oran ise ihtiyaç duyulan günlük magnezyum oranının #'ünü karşılar.

#19
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

BEZELYE Bezelye magnezyum bakımından zengin bir sebzedir. Magnezyum içeriğiyle birlikte kalsiyum ve potasyum da sahiptir bu sayede kalp sağlığı için faydalı bir besin halini alır.

#20
Foto - Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

İçeriğinde yer alan flavanol ve karotenoid isimli maddeler sayesinde kalbin korunmasında rol oynar. UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir.

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