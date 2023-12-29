Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı meğer bu besinmiş

Magnezyum; kemik, kalp ve sinir sağlığı için vücudun gerek duyduğu minerallerden birisidir. Kemiklerin güçlenmesinde ve kemik sağlığının korunmasında rol oynar. Ayrıca kan basıncının dengelenmesinden kalp ritminin düzenlenmesine kadar etkisi bulunur. Ancak magnezyum insan vücudunda üretilemeyen bir mineraldir. Bu nedenle besinler aracılığıyla doğal bir biçimde magnezyum alınması gerekir. İşte bu besin günlük ihtiyaç duyulan magnezyum oranının ? karşılıyor ve kemikleri demir gibi yapıyor…