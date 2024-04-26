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Spor
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Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

2024-04-26 08:02:01
Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

THY Euroleague'de çeyrek final ikinci maçında Panathinaikos evinde Maccabi'yi ağırladı. Maçı Yunan ekibi kazanırken başantrenör Ergin Ataman, kendisine yönelik söylenen skandal tehdidi maçın ardından açıklayarak sert sözlerle dile getirdi.

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Foto - Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.

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Foto - Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

MAÇ SONU GERGİN ANLAR Gergin maçın ardından soyunma odası koridorunda iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Foto - Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

ERGİN ATAMAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, kendisine yönelik yapılan tehdidi dile getirdi.

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Foto - Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

"BEN TÜRK VATANDAŞIYIM, BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ" Yaşananlar hakkında çok sert sözler söyleyen deneyimli hoca, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

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Foto - Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

OLAYLAR İLK MAÇTA BAŞLADI İki takım arasındaki gerginlik ve olaylar ilk maçta başladı. İlk maçın sonunda Ergin Ataman hakemleri eleştirirken Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv serisi ilk maçındaki hakem kararlarına, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylar üzerinden gönderme yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı: Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor.

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Foto - Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

EUROLEAGUE'DEN SORUŞTURMA Bu açıklamalardan sonra EuroLeague yönetimi hakemleri eleştiren Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

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Foto - Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

EuroLeague'den açılan soruşturma hakkında açıklama: "Euroleague Basketball, Atina'da 23 Nisan 2024 günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoffları ilk maçının ardından yaşanan olaylar ve Panathinaikos başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir. Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague Basketball, EuroLeague Koçlar Kurulu, EuroLeague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmaktadır ve üye kulüpleri, koçları, oyuncuları ve hakemleri temsil eden söz konusu dört organizasyonun önlemeye çalıştığı gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır. Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır. Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de lig organizasyonu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır. Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague Basketball hakemlerine, Koç Ataman'a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir. Bu tip bir davranış, Euroleague Basketball nezdinde hoş görülmeyecektir. Hem bu açıklamalar için hem de Sayın Ataman'ın 24 Nisan 2024 Çarşamba günü basına zorunlu olarak açık olan antrenmanda basın mensuplarının görevlerini yapmasını engellemesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır. Euroleague Basketball'un Panathinaikos organizasyonuna, camiasına ve mirasına olan saygısı, sorgulanmaya açık değildir ve ligdeki tüm diğer kulüplere de eşit saygı ile yaklaşılmaktadır. EuroLeague Playoffları'nın ilk maçının ardından yaşananlar, kulüpler arasındaki; hep birlikte yönettikleri organizasyona ve ligde öne çıkarılmak istenen değerlere tezat niteliği taşımaktadır. Euroleague Basketball, Koç Ataman'ı, Panathinaikos'u ve tüm diğer kulüp ve bireyleri gelecekteki maçlarda böylesi açıklama ve davranışlardan kaçınmaya; maçlarda pozitif bir atmosfer oluşturmak ve sahadaki inanılmaz çaba ve mücadeleyi kutlamak suretiyle EuroLeague'in temsil ettiği değerleri öne çıkarmaya davet etmektedir." 1-1 eşitliğin olduğu ve üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

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