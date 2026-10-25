Çin'den Türkiye'ye flaş teklif: Gelin birlikte geliştirelim

"Çin Devlet Başkan Şi Cinping'in Ekolojik Uygarlık Düşüncesi, yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel bir ekonomik sistem kurulmasını, yeşil kalkınma biçimleri ve yaşam tarzlarının şekillendirmesini teşvik etmeyi vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin savunduğu 'Sıfır Atık' anlayışıyla örtüşmektedir. Her iki ülke de karbon emisyonlarının zirveye ulaşmasını ve karbon nötrlüğünün sağlanmasını hedeflemekte, sanayi yapısının yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü teşvik etmekte ve Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışını sınırlama hedefine ulaşılması için çaba göstermektedir. Her iki ülke de 'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar' ilkesine bağlı kalmakta ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumaktadır."