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Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

2023-12-29 16:24:48
Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda el konulan 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. Devriye gezme başlayan araçlar İstanbul'un turistik noktalarında sergilendi. Ferrari ve Maserati'leri gören vatandaşlar da selfie çektirmeye başladı. Milyonlarca liralık araçlar arasında Ferrari, Bentley, BMW ve Mercedes de var. Dilan-Engin Polat'a yönelik operasyonda ele geçirilen Land Rover'ın da devriyeye çıkan araçların içinde olduğu belirtildi.

#1
Foto - Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonlarında ele geçirdiği lüks araçlar mahkeme kararıyla İstanbul Emniyeti'nin kullanımına sunuldu.

#2
Foto - Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyetin hizmetine verildiğini açıklamıştı.

#3
Foto - Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

Devriye gezmeye başlayan araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

#4
Foto - Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

Vatandaşlar Taksim'de sergilenen Bentley ve Volvo xc90 marka araçlarıla Sultanahmet'te sergilenen Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.

#5
Foto - Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

ARAÇLAR HANGİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE AİTTİ? Ele geçirilen araçların hangi suç operasyonlarında ele geçirlidiği de netleşmeye başladı. "Comanchero" suç örgütüne yönelik operasyonda, lider olduğu belirtilen Hakan Ayık ve 42 kişiye işlem yapılmıştı. Bu operasyonda el konulan Skoda, 2021 model 2 BMW motosiklet, Harley Davidson motosiklet, 3 Volvo, 2 Mercedes-Benz, Land Rover, Audi, Porsche, Nissan, Volkswagen emniyet hizmetine verildi.

#6
Foto - Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

Joseph Johannes Leijdekkers ve Efe Alp Üstün’ün elebaşılıklarını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 62 şüpheliye işlem yapıldı. Bu gruba ait Volkswagen, Ferrari, Bentley ve Audi polis aracı oldu.

#7
Foto - Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

Örgüt lideri Abolfazl Pilehvari yönetimindeki silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 7 kişiye işlem yapıldı. Gruba ait 5 Mercedes-Benz ve Peugeot araç emniyete verildi. Bu operasyonlar dışında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a yönelik operasyonda el konulan Land Rover lüks cipin de mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edildiği ortaya çıktı. Operasyonda el konulan Land Rover cip de İstanbul sokaklarına devriyeye çıktı.

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