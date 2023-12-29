2023-12-29 16:24:48 Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor
Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda el konulan 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi. Devriye gezme başlayan araçlar İstanbul'un turistik noktalarında sergilendi. Ferrari ve Maserati'leri gören vatandaşlar da selfie çektirmeye başladı. Milyonlarca liralık araçlar arasında Ferrari, Bentley, BMW ve Mercedes de var. Dilan-Engin Polat'a yönelik operasyonda ele geçirilen Land Rover'ın da devriyeye çıkan araçların içinde olduğu belirtildi.