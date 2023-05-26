2023-05-26 07:17:04 Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı
Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde oldukça güçlü bir dönem geçiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon yaşadığı başarısızlıkların üzerini örttü. Ligde gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezonun yıldız ismi Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimali doğdu. İtalyan basınında yer alan haber, Galatasaraylı taraftarları adeta yıktı. İşte son dakika haberinin detayları…