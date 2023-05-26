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Spor
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Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

2023-05-26 07:17:04
Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde oldukça güçlü bir dönem geçiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon yaşadığı başarısızlıkların üzerini örttü. Ligde gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezonun yıldız ismi Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimali doğdu. İtalyan basınında yer alan haber, Galatasaraylı taraftarları adeta yıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Geçtiğimiz yıl önce Fatih Terim daha sonra da Domenec Torrent ile büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona büyük değişimlerle başladı.

#2
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Dursun Özbek'in başkanlık görevine seçilmesiyle birlikte teknik direktör olarak göreve başlayan Okan Buruk, takımını yeniden inşa etti.

#3
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız transferlerle birlikte adından söz ettiren Aslan, Süper Lig'e adeta damga vuran bir performans sergiledi.

#4
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Süper Lig'de şu an 79 puanla liderliği elinde bulunduran Galatasaray, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon olacak.

#5
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Rüzgarı arkasına alan Aslan, gelecek sezonun da hazırlıklarını yaparken flaş bir haberle yıkıldı.

#6
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

TORREIRA'YA TALİP OLDULAR Galatasaray'ın 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya Milan resmen talip oldu.

#7
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri tarafından, AC Milan'ın oyuncuyla anlaştığı ve bu durumun Galatasaray'a iletildiği ortaya atıldı.

#8
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

İtalyan basınında yer alan habere göre Milan'ın, Uruguaylı futbolcuyla prensipte anlaştığı duyuruldu.

#9
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Geçtiğimiz sezon İtalyan kulübü Fiorentina forması giyen Lucas Torreira, Serie A'ya dönme konusunda oldukça istekli.

#10
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

Geçtiğimiz dönemde Lucas Torreira'nın geleceği hakkında İtalyan basınına konuşan menejer Pablo Bentancur, oyuncunun İtalya'ya dönmek istediğini resmen açıklamıştı.

#11
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

ASLAN'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO Galatasaray'da ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın dikkatini tekrardan çekmeyi başaran Lucas Torreira için beklenen bonservis bedeli belli oldu. Galatasaray yönetimi Uruguaylı futbolcu için 15 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alacak.

#12
Foto - Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da ayrılık rüzgârı erken başladı

BU SEZONKİ PERFORMANSI Galatasaray formasıyla bu sezon 32 resmi maça Lucas Torreira, gol katkısı veremezken, 1 asistlik katkı sağladı.

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