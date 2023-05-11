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Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!

2023-05-11 18:40:45
Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!

18'lik hafıza için 3 besin! Lokman Egemen doktorların piridir. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yanda da hikmetli lafları ile nefisleri rehabilitasyon eden Lokman Hekim, doktorluğun atası olarak öğreniliyor. Lokman Hekim'in tam nebatların özünü bildiği, tasalara şifa olacak reçeteler yazdığı ve muhtelif yöntemler geliştirdiği öğreniliyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği yiyeceklerden biri de kızılcık. Peki kızılcığın bereketleri neler? İşte detaylar...

#1
Foto - Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!

Lokman Hekim tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık sağlık saçıyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir?

#2
Foto - Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir' Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır. Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir. İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır. İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

#3
Foto - Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!

Obeziteye karşı savaşır. Kızılcık suyunun obeziteye karşı en ilginç ve şaşırtıcı kısmı diğer meyve sularından daha az tatlı olmasıdır. Mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur. Kızılcık kalbimizi korur. Böbrek taşlarına da iyi gelir, bakterileri durdurabilir. Kemikleri güçlendirir. Sadece kalsiyum içermez, aynı zamanda güçlü kemikler için önemli bir vitamin olan K vitamini içerir. Cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olur. Kışın cildinizi zorlu hava koşullarından korur. "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinlerden biridir.

#4
Foto - Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!

Tavsiye ettiği diğer besinler! Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır. Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır. KABAK SUYU- Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz. KARNABAHAR- Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz. KEREVİZ- İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz. KUŞKONMAZ- Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir. BADEM- Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz. BAL- Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.

#5
Foto - Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!

KUZU KULAĞI- Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır. KİŞNİŞ- Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz. TAVUK SUYU- Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz. KURU ÜZÜM- Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz. BEYAZ LEBLEBİ- Beyaz leblebideki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Bedeni ısıtır. NANE- Mideye çok yardımcıdır. ÇAM FISTIĞI- Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.

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