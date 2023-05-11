2023-05-11 18:40:45 Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz: Hayatı kısaca güzelleştiren besin kızılcık!
18'lik hafıza için 3 besin! Lokman Egemen doktorların piridir. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yanda da hikmetli lafları ile nefisleri rehabilitasyon eden Lokman Hekim, doktorluğun atası olarak öğreniliyor. Lokman Hekim'in tam nebatların özünü bildiği, tasalara şifa olacak reçeteler yazdığı ve muhtelif yöntemler geliştirdiği öğreniliyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği yiyeceklerden biri de kızılcık. Peki kızılcığın bereketleri neler? İşte detaylar...