Lokman hekimin mucizevi tavsiyesi: Vücudu zırh gibi koruyor yiyen doktor yüzü görmüyor

Tıbbın kökleri binlerce yıl öncesine dayanıyor ve o dönemden gelen bazı öneriler bugün bile geçerli. Lokman Hekim'in öğütleri arasında öne çıkan bir besin var ki, günümüzde de sağlık açısından önemini koruyor. Lokman Hekim, kızılcığı "Bunu yiyen hasta olmaz" ve "Tüketildiği yerde hekime gerek yok" diyerek övmüştü. Bugün yapılan araştırmalar da bu efsanenin gerçekten de doğruluk payının olduğunu gösteriyor. Kızılcığın zengin içeriği vücudu birçok hastalığa karşı zırh gibi koruyor.