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Sağlık
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Lokman hekimin mucizevi tavsiyesi: Vücudu zırh gibi koruyor yiyen doktor yüzü görmüyor

2023-12-22 12:59:42
Lokman hekimin mucizevi tavsiyesi: Vücudu zırh gibi koruyor yiyen doktor yüzü görmüyor

Tıbbın kökleri binlerce yıl öncesine dayanıyor ve o dönemden gelen bazı öneriler bugün bile geçerli. Lokman Hekim'in öğütleri arasında öne çıkan bir besin var ki, günümüzde de sağlık açısından önemini koruyor. Lokman Hekim, kızılcığı "Bunu yiyen hasta olmaz" ve "Tüketildiği yerde hekime gerek yok" diyerek övmüştü. Bugün yapılan araştırmalar da bu efsanenin gerçekten de doğruluk payının olduğunu gösteriyor. Kızılcığın zengin içeriği vücudu birçok hastalığa karşı zırh gibi koruyor.

#1
Foto - Lokman hekimin mucizevi tavsiyesi: Vücudu zırh gibi koruyor yiyen doktor yüzü görmüyor

Kızılcık, zengin içeriğiyle adeta bir sağlık deposu. Kızılcık, vücudu birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan gibi destekler. Lokman Hekimin, binlerce yıl önce "Bunu yiyen hasta olmaz" ve "Tüketildiği yerde hekime gerek yok" diyerek övdüğü kızılcık bugün hala birçok derde deva.

#2
Foto - Lokman hekimin mucizevi tavsiyesi: Vücudu zırh gibi koruyor yiyen doktor yüzü görmüyor

Peki, kurusu, şerbeti ve tazesi de şifa olan kızılcığın bilinmeyen faydaları neler? Antioksidanlar açısından zengin olmasıyla bilinir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler, iltihapları azaltır ve sindirimi düzenler. Kalp sağlığı için doğal kalkan

#3
Foto - Lokman hekimin mucizevi tavsiyesi: Vücudu zırh gibi koruyor yiyen doktor yüzü görmüyor

Bu muhteşem meyve, kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyon riskini azaltırken, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Şeker hastalığı ve kolesterol kontrolü Kızılcık tüketimi, şeker hastalığı ve yüksek kolesterolü önlediği gösterilen çalışmalara konu olmuştur. Bu meyvenin düzenli olarak tüketilmesi, diyabet riskini azaltabilir.

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