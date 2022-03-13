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Lokman Hekim'in inanılmaz sırrı! Mide ağrılarını anında kesiyor

2022-03-13 11:00:30
Lokman Hekim'in inanılmaz sırrı! Mide ağrılarını anında kesiyor

Lokman Hekimin yazdığı reçeteler verdiği tarifler bin yıldır hastalıklara deva oluyor. Tıp alanında hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Lokman Hekimin verdiği iddia edilen reçete mide ağrısını şıp diye kesiyor.

#1
Foto - Mide ağrısı yaşayan insanlar her an bu şikayetle karşı karşıya kalabiliyor. Bu sıkıntıyı çeken insanlar şifa aramaya devam ediyor. Mynet'in haberine göre, Mide ağrısı yaşayan insanlar tedavi olmak için şifalı olacak besinler araştırıyor. Bundan 1000 yıl önce yaşadığı tahmin edilen Lokman Hekim'in mide ağrısı şikâyeti çeken hastalara sunduğu reçete ise birçok hastaya bu anlamda şifa kaynağı oluyor. İşte Lokman Hekim'in sunduğu reçete...

Mide ağrısı yaşayan insanlar her an bu şikayetle karşı karşıya kalabiliyor. Bu sıkıntıyı çeken insanlar şifa aramaya devam ediyor. Mynet'in haberine göre, Mide ağrısı yaşayan insanlar tedavi olmak için şifalı olacak besinler araştırıyor. Bundan 1000 yıl önce yaşadığı tahmin edilen Lokman Hekim'in mide ağrısı şikâyeti çeken hastalara sunduğu reçete ise birçok hastaya bu anlamda şifa kaynağı oluyor. İşte Lokman Hekim'in sunduğu reçete...

#2
Foto - Mide ağrısına Lokman Hekim'den reçete Mide ağrıları ve mide ülseri şikayetleri olan hastalara Lokman Hekim, kızılcık meyvesini öneriyor. Kızılcık, kalbimizi korumaya yardımcı oluyor ve mideyi hazmetme konusunda rahatlatıyor. Kemikleri de güçlendiren şifalı meyvenin içinde önemli miktarda K vitamini de taşıdığı belirtiliyor.

Mide ağrısına Lokman Hekim'den reçete Mide ağrıları ve mide ülseri şikayetleri olan hastalara Lokman Hekim, kızılcık meyvesini öneriyor. Kızılcık, kalbimizi korumaya yardımcı oluyor ve mideyi hazmetme konusunda rahatlatıyor. Kemikleri de güçlendiren şifalı meyvenin içinde önemli miktarda K vitamini de taşıdığı belirtiliyor.

#3
Foto - Bir diğer mide rahatsızlığı olan yanma ve mide ekşimesine ise beyaz leblebiyi tavsiye eden Lokman Hekim, özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına kızılcık ve beyaz leblebiyi ısrarla tavsiye ediyor.

Bir diğer mide rahatsızlığı olan yanma ve mide ekşimesine ise beyaz leblebiyi tavsiye eden Lokman Hekim, özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına kızılcık ve beyaz leblebiyi ısrarla tavsiye ediyor.

#4
Foto - LOKMAN HEKİM KİMDİR? Lokman Hekim, Kur'an-ı Kerim'de kendisi ile ilgili bilgiler, aynı adı taşıyan surede iki defa isminin geçmesi ve oğluna verdiği bazı öğütlerle biliniyor. Bazı İslami kaynaklarda da Lokman'a dair çeşitli rivayetler yer alıyor. Bu rivayetlerdeki bilgilerin aynı adı taşıyan veya benzer niteliklere sahip farklı kişilere ait olduğu ve bunların birbirine karıştırıldığı ifade ediliyor. Gerçekte biri Kur'an'da belirtilen ve kendisine hikmet verilmesi nedeniyle Lokmanü'l-hakim (Lokman Hekim) diye bilinen, diğeri ise Arap şiirinde Lokman bin Ad olarak geçen iki kişinin yanı sıra zaman içinde farklı kişilere ait çeşitli özellikler de bu isimle anılıyor. İslamiyet'ten önce Araplar arasında uzun ömrü, bilgeliği ve atasözleriyle öne çıkan Lokman, cahiliye dönemi şiirlerinde Hz. Hud'un kavmine adını veren Ad'a nispetle Lokman b. Ad olarak geçti ancak İslami kaynaklarda bu kişinin Kur'an'da zikredilen Lokman olmadığı vurgulanıyor. Hz. Lokman'ın Kur'an'da örnek bir şahsiyet olarak sunulması, onun Arap toplumunca bilindiğini gösteriyor. Rivayete göre Ad kavmi günahkarlıkları ve peygamberlerini dinlememeleri yüzünden kuraklıkla cezalandırılınca bu felaketten sadece Hud ve ona inananlarla yağmur duası için Mekke'ye giden, aralarında Lokman'ın da bulunduğu bir heyet kurtuldu. İkinci Ad kavminin çekirdeğini oluşturan bu topluluk, yeni bir kuraklıktan korktuğu için başlarına geçen Lokman ile Sebe bölgesine göç etti ve Me'rib su seddi diye bilinen baraj Lokman tarafından inşa edildi.

LOKMAN HEKİM KİMDİR? Lokman Hekim, Kur'an-ı Kerim'de kendisi ile ilgili bilgiler, aynı adı taşıyan surede iki defa isminin geçmesi ve oğluna verdiği bazı öğütlerle biliniyor. Bazı İslami kaynaklarda da Lokman'a dair çeşitli rivayetler yer alıyor. Bu rivayetlerdeki bilgilerin aynı adı taşıyan veya benzer niteliklere sahip farklı kişilere ait olduğu ve bunların birbirine karıştırıldığı ifade ediliyor. Gerçekte biri Kur'an'da belirtilen ve kendisine hikmet verilmesi nedeniyle Lokmanü'l-hakim (Lokman Hekim) diye bilinen, diğeri ise Arap şiirinde Lokman bin Ad olarak geçen iki kişinin yanı sıra zaman içinde farklı kişilere ait çeşitli özellikler de bu isimle anılıyor. İslamiyet'ten önce Araplar arasında uzun ömrü, bilgeliği ve atasözleriyle öne çıkan Lokman, cahiliye dönemi şiirlerinde Hz. Hud'un kavmine adını veren Ad'a nispetle Lokman b. Ad olarak geçti ancak İslami kaynaklarda bu kişinin Kur'an'da zikredilen Lokman olmadığı vurgulanıyor. Hz. Lokman'ın Kur'an'da örnek bir şahsiyet olarak sunulması, onun Arap toplumunca bilindiğini gösteriyor. Rivayete göre Ad kavmi günahkarlıkları ve peygamberlerini dinlememeleri yüzünden kuraklıkla cezalandırılınca bu felaketten sadece Hud ve ona inananlarla yağmur duası için Mekke'ye giden, aralarında Lokman'ın da bulunduğu bir heyet kurtuldu. İkinci Ad kavminin çekirdeğini oluşturan bu topluluk, yeni bir kuraklıktan korktuğu için başlarına geçen Lokman ile Sebe bölgesine göç etti ve Me'rib su seddi diye bilinen baraj Lokman tarafından inşa edildi.

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