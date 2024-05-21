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Teknoloji-Bilişim
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Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

2024-05-21 20:32:33
Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Yapay zekanın iş dünyasında değişim yaratacağı endişesi sürerken, Aurora ve Volvo’nun ortaklığıyla üretilen Volvo VNL otonom tırlar dikkat çekiyor. Las Vegas’taki ACT Expo’da tanıtılan bu şoförsüz tırlar, yakında lojistik sektöründe kullanılacak. Otonom modda çalışacak tırlarda, güvenlik için direksiyon başında bir insan bulunacak. Proje, 300 milyon dolarlık bir yatırımla başladı ve 2027'de tam güvenlikli sistemlerin araçlarda olması planlanıyor. Otonom tırlar, kazaların azalması ve 24 saat kesintisiz taşıma gibi avantajlarla sektörde devrim yaratabilir.

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#1
Foto - Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Aşağıdaki metni kullanarak kısa bir haber spotu yazmanı rica ediyorum.

#2
Foto - Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Yapay zekanın beyaz yakalıları işsiz bırakacağı görüşü son dönemlerde oldukça yaygın. Ancak yeni gelişmeler, tüm sektörler için çanların çaldığını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Yolcu uçakları pilotsuz olabilir mi? şeklinde bir haber yaptık. Bu haberimizde ise Aurora ve Volvo’nun ortaklığında ürettikleri Volvo VNL otonom tırlardan bahsedeceğiz.

#3
Foto - Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Las Vegas’taki ACT Expo’da tanıtılan Volvo VNL tırlarının birkaç ay içinde lojistik sektöründe kullanılması planlanıyor. Tırlar otonom modda olacak, ancak her ihtimale karşı direksiyon başında bir insan bulunacak.

#4
Foto - Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Aurora ve Continental, otonom tırları seri üretmek için 300 milyon dolarlık projenin ilk aşamasını Ocak ayında başlattı. İki şirket, herhangi bir arıza durumunda devreye girecek yedek bir bilgisayar ve bir AV donanım kiti tasarladı. Bu kitler 2027’ye kadar araçlarda olmayacak ancak Volvo VNL yine de güvenlikli olacak.

#5
Foto - Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Şirket yetkilisi Shahrukh Kazmi açıklamasında şunları söyledi: “Platform mühendisliği yaklaşımımız, potansiyel acil durumları hafifletmek için tasarlanmış yüksek güvenilirliğe sahip yedek sistemleri dahil ederek güvenliği ön planda tutuyor”

#6
Foto - Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Volvo VNL’de, yedekli direksiyon, frenleme, iletişim, hesaplama, güç yönetimi, enerji depolama ve araç hareket yönetimi gibi sistemler olacak. Ayrıca, 1300 feet’in üzerindeki nesneleri algılayabilen çift bilgisayar, kendi kendine sürüş yazılımı, yüksek çözünürlüklü kamera ve otonom araçlar için tasarlanan Aurora Driver sistemi de araçta olacak. Şirketin bir sonraki hedefi kendi söylemleriyle “mütevazı büyüklükte bir tır filosu” ile tamamen sürücüsüz operasyonlara başlamak. Şirket bu hedefin ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz net bir vermedi. Şirketin bu hedefini önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

#7
Foto - Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

İlk etapta normal bir tırdan daha maliyetli olması beklenen otonom tırlar uzun vadede işçilik ve yakıt tasarrufu yapabilir. Bu gelecekte sektördeki şoförlere iş kaybı anlamına gelirken, 24 saat kesintisiz taşıma kapasitesinin de yolunu açıyor. Ayrıca kazaların azalması, yol güvenliğinin artması ve teslimat sürelerinin kısalması da öngörüler arasında.

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