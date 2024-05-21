Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar

Volvo VNL’de, yedekli direksiyon, frenleme, iletişim, hesaplama, güç yönetimi, enerji depolama ve araç hareket yönetimi gibi sistemler olacak. Ayrıca, 1300 feet’in üzerindeki nesneleri algılayabilen çift bilgisayar, kendi kendine sürüş yazılımı, yüksek çözünürlüklü kamera ve otonom araçlar için tasarlanan Aurora Driver sistemi de araçta olacak. Şirketin bir sonraki hedefi kendi söylemleriyle “mütevazı büyüklükte bir tır filosu” ile tamamen sürücüsüz operasyonlara başlamak. Şirket bu hedefin ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz net bir vermedi. Şirketin bu hedefini önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleştirmesi bekleniyor.