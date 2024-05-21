2024-05-21 20:32:33 Lojistik sektöründe devrim: Şoförsüz tırlar
Yapay zekanın iş dünyasında değişim yaratacağı endişesi sürerken, Aurora ve Volvo’nun ortaklığıyla üretilen Volvo VNL otonom tırlar dikkat çekiyor. Las Vegas’taki ACT Expo’da tanıtılan bu şoförsüz tırlar, yakında lojistik sektöründe kullanılacak. Otonom modda çalışacak tırlarda, güvenlik için direksiyon başında bir insan bulunacak. Proje, 300 milyon dolarlık bir yatırımla başladı ve 2027'de tam güvenlikli sistemlerin araçlarda olması planlanıyor. Otonom tırlar, kazaların azalması ve 24 saat kesintisiz taşıma gibi avantajlarla sektörde devrim yaratabilir.