Ekonomi
2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zammı büyük oranda belirleyecek olan Kasım ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da duyurulacak. 5 aylık enflasyon farkı ile zam oranı netleşmeye başlarken, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65’e gerilemesi bekleniyor. Peki 2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verisi olan Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını bugün saat 10.00’da açıklayacak. Bu veri, özellikle memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı maaş zammının en kritik bileşenlerinden biri olan 5 aylık enflasyon farkını ortaya çıkaracak.

2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün 10.00'da açıklanacak. 5 aylık enflasyon farkı, ocak zammını büyük oranda netleştirecek.

2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

2026 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün 10.00'da, yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonların gözü, ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammını büyük oranda netleştirecek olan 5 aylık enflasyon farkında olacak.

2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

BEKLENTİLERİN ORTALAMASI YÜZDE 1,31 OLDU Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

