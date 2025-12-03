2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, kim ne kadar maaş alacak? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zammı büyük oranda belirleyecek olan Kasım ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da duyurulacak. 5 aylık enflasyon farkı ile zam oranı netleşmeye başlarken, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65’e gerilemesi bekleniyor. Peki 2026 Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2025 Kasım enflasyonu açıklandı mı, düştü mü, yükseldi mi?