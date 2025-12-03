Alican Öztekin Giriş Tarihi: Altın fiyatlarında sert hareket!
Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesinde tarihi seviyelere yakın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 4.160 dolara kadar inen ons altın hızlı atak ile yeniden 4.200 doların üzerine fırladı. Gram altın ise 5690 TL seviyesine çekildiği anlık düşüşün ardından 5.770 TL'ye çıktı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum... Altın, Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna devam ediyor. FED'den faiz indirimi tahmini yüzde 90'a dayanırken altın fiyatları tarihi seviyelere yakın seyrediyor. Ons altın yeni günde 4220 dolar, gram altın ise 5760 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. İşte ayrıntılar..