Lise öğrencileri üretti! Coğrafi işaretli hardaliye içeceği tanıtıldı

Öğretmenlerin, öğrencileri daha çok üretim ve yatırım yapabilmesi için geleceğe hazırladığını dile getiren Ekici, "Hepimiz şu gerçeği bilmeyiz; bugün ülkemiz 229 ülke ve bölgeye ihracat yapıyorsa ve 250 milyar dolara varan ihracatı yakaladıysak bunun arkasındaki bilgi birikimi ve üretimi destekleyen Milli Eğitim camiamızdır. Öğretmenlerimiz her gün bu ülkede daha çok üretim, daha çok yatırım olsun diye 19 milyon çocuğumuzu eğitiyorlar. 7 milyon da üniversitede eğitim gören çocuklarımız var. Bunlar Türkiye'yi geleceğe taşıyor. Üretimimizin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesi milli içeceğimiz olan hardaliye içmeye davet ediyorum. Bu ürünü üreten öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.