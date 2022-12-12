Lise öğrencileri üretti! Coğrafi işaretli hardaliye içeceği tanıtıldı

Ekici, konuşmasında hardaliyenin milli bir içecek olması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Lise öğrencilerinin ürettiği hardaliyenin tanıtımını yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Ekici, başarılı bir üretim süreci yaşandığını kaydetti. Bu yıl 250 kilogram hardaliye üretildiğini belirten Ekici, "Bugün Milli Eğitim olarak hardaliyenin ilk deneme üretimlerini yapmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 250 kilogram hardaliye ürettik ve önümüzdeki yıllarda meslek lisesi olarak, her yıl 500 kilogram hardaliye üreteceğiz. Buradaki üretimi eğitim ve öğretim açısından yapıyoruz. Esas, buradan yetiştirdiğimiz çocuklarımızın yapacağı üretim, onların milli ekonomiye ve kendi kazançlarına yapacağı katkı çok önemlidir." diye konuştu.