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Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

2023-09-10 21:39:41
Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

Son zamanların en gözde besinleri arasında limon yer alıyor. Limonun saymakla bitmeyen faydaları arasında cilt güzelliği de yer alır. Limon cilt içinde harika sonuçlar çıkaran bir meyvedir.

#1
Foto - Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

Limon içerisindeki özütler ve doğal asit ile cildinizi sıkılaştırır, cildinizi besler ve sivilcelerinizden kurtulmanızı sağlar. Limonun bunların dışında saymakla bitmeyen bir sürü faydaları vardır. Bu gün sizler için limonun cilde faydaları hakkında bilgiler vereceğiz.

#2
Foto - Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

Limonun Cilde Faydaları! – Limon suyu cilde uygulandığında cildin daha parlakolmasına yardımcı olur. – Güneş altında limonu kurutup ve sonra kabuklarını öğütüp saçlarınızauygularsanız vücudu serinletici etki yapar aynı zamanda baş ağrısını alır. – Limon suyu cildi nemlendirirve beslenmesini sağlar.

#3
Foto - Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

– Sivilceler üzerine ve lekeli bölgelere sürülürse akneler hızlı bir şekilde kurutucu etki gösterir. – Limon suyu saç tellerinirengini açar ve cildin beyaz olmasını sağlar. – Limon suyu vücuttaki iltihaplı durumlara birebir faydası vardır. – Limon suyunu çok az miktarda gliserinile uygularsanız kuru ciltlere faydalı olur. – Limon suyuna bir tutam tuz katıp ve her sabah içerseniz kolesterolü düşürmede etkili sonuç verir ve zayıflatıcı etki gösterir.

#4
Foto - Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

– Limon suyu ağızda çıkan yaralara gargara içinde kullanılabilir. Dişlerdeki plakları temizler ve diş minesini güçlendirmede etkisi vardır. – Ciltte alerjik kaşıntılara ve bazı cilt hastalıklarına limon suyu iyi gelir. – Limon suyu saçlardaki kepeğeve yağlı saçlar için muhteşem sonuçlar verebilir. – Limon suyunu eğer yüzünüze uygularsanız ciltteki kırışıklıklarıgerginleştirir ve cildin canlı görünmesini sağlar.

#5
Foto - Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

Sağlığını tehlikeye atıyorda olabilir aman dikkat! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın, resmen zehre dönüşüyor! Kalan limon dilimleri muhafaza edilmek isterken aslında bu insan vücudu için yapılan zararlı bir hareket. Dilimlenmiş limonları saklamak doğru gibi gözükse de sağlık için büyük riskler oluşturabilir. Önceden kestiğiniz limonu buzdolabında muhafaza ettiğiniz zaman limonun açık kalan kısımları hava almaya başlayıp zararlı maddeleri kendine çekebilir. Buzdolabında bekletilen limonları sonrasında tüketmek, sinir ve sindirim sistemini olumsuz etkilemeye başlar. Buzdolabında bekletilen limonlar zamanla etkisini kaybeder. O nedenle bir gece de olsa limonları buzdolabına açık bir şekilde koymamalısınız. Dilimlenmiş veya ortadan ikiye kesilmiş limonu muhafaza etmek isteyenler limonu açık bir şekilde buzdolabına koymak yerine buzdolabı poşedi, streç film veya kavanoza koyarak saklayabilir. Limon, bütün bir haldeyse buzdolabında tutmanızın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak dilimli limonları saklama şekillerinize dikkat etmelisiniz. Saklama kabına koyup buzdolabında sakladığınız limonlar en fazla 4 gün saklanabilir. Limonları daha uzun süre saklamak isteyen kişiler bütün halde derin dondurucuda bekletebilir. Aynı zamanda limon yalnızda buzdolabında değil, doğal güneş ışığı almayan serin yerlerde de muhafaza edilebilir. Buzdolabına koyulacak kesilmiş limonların hava ile olan teması ortadan kaldırılmalı. Bu nedenle de limonları saklamak için alüminyum folyoya sarmayı deneyebilirsiniz. Alüminyum folyo, kesilmiş limonun hava ile oluşan temasını keserek neminin korunmasına yardımcı olur.

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