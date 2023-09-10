Limonun cilt için faydaları nelerdir? Limon suyu da tam dost! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın

Sağlığını tehlikeye atıyorda olabilir aman dikkat! Hatırlayalım: Limonu sakın ikiye kesip dolaba koymayın, resmen zehre dönüşüyor! Kalan limon dilimleri muhafaza edilmek isterken aslında bu insan vücudu için yapılan zararlı bir hareket. Dilimlenmiş limonları saklamak doğru gibi gözükse de sağlık için büyük riskler oluşturabilir. Önceden kestiğiniz limonu buzdolabında muhafaza ettiğiniz zaman limonun açık kalan kısımları hava almaya başlayıp zararlı maddeleri kendine çekebilir. Buzdolabında bekletilen limonları sonrasında tüketmek, sinir ve sindirim sistemini olumsuz etkilemeye başlar. Buzdolabında bekletilen limonlar zamanla etkisini kaybeder. O nedenle bir gece de olsa limonları buzdolabına açık bir şekilde koymamalısınız. Dilimlenmiş veya ortadan ikiye kesilmiş limonu muhafaza etmek isteyenler limonu açık bir şekilde buzdolabına koymak yerine buzdolabı poşedi, streç film veya kavanoza koyarak saklayabilir. Limon, bütün bir haldeyse buzdolabında tutmanızın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak dilimli limonları saklama şekillerinize dikkat etmelisiniz. Saklama kabına koyup buzdolabında sakladığınız limonlar en fazla 4 gün saklanabilir. Limonları daha uzun süre saklamak isteyen kişiler bütün halde derin dondurucuda bekletebilir. Aynı zamanda limon yalnızda buzdolabında değil, doğal güneş ışığı almayan serin yerlerde de muhafaza edilebilir. Buzdolabına koyulacak kesilmiş limonların hava ile olan teması ortadan kaldırılmalı. Bu nedenle de limonları saklamak için alüminyum folyoya sarmayı deneyebilirsiniz. Alüminyum folyo, kesilmiş limonun hava ile oluşan temasını keserek neminin korunmasına yardımcı olur.