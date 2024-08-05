Limonda hasat başladı

Bunun da en büyük nedeni hem sıcak hava hem de geçen sene para etmeyen limon ağaçları sökülmesi. Ancak bu rekolteyle de hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek limonumuz var. Şu anda alıcı da satıcı da memnun" diye konuştu. Limon üreticisi Metin Televi ise 280 dönüm alanda üretim yaptıklarını belirterek, dönüm başı 5-6 ton verim beklediklerini, fiyatlardan da memnun olduklarını söyledi.