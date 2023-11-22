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Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor

2023-11-22 13:02:20
Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor

Balığın yanında, salatalarda ve ezmelerde sıklıkla kullandığımız limon zaman zaman insanı çileden çıkartabiliyor. Genellikle ikiye bölerek sıktığımız limonun yarısı çöpe gidiyor. Ancak size vereceğimiz bu tarif ile limonlarınız çöp olmayacak. Limona kürdan batırın mucizeye anında şahit olun! Tel kürdan ile limonunuzu dağıtmadan sıkın. Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor. İşte limon sıkmanın en basit hali...

#1
Foto - Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor

Limonun faydaları saymakla bitmez. Yemeklerde, salatalarda ve ezmelerde sıklıkla kullandığımız limonlar genelde bıçak yardımıyla ikiye bölerek sıkmayı tercih ediyoruz. Ancak bu yöntem limonlarınızın zamanla kurumasına ve çöp olmasına neden oluyor. Limonlarınızı çöpe atmak istemiyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyiniz. Limona kürdan batırın mucizeye tanık olun. Bu basit yöntemi sadece usta şefler biliyor. Tek kürdan ile limonu iliğine kadar kurutun.

#2
Foto - Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor

Sağlık açısında oldukça faydalı olan limon zaman zaman işimizi zorlaştırıyor. Yemeklere ve salatalara sıkarken limonu genelde bıçak yardımıyla ikiye bölmekteyiz. Eğer siz de bunu yapıyorsanız büyük hata yapmışsınızdır demektir. Limonlarınızı sıkmak için sakın ikiye bölmeyin.

#3
Foto - Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor

Limonu ikiye böldüğünüzde zamanla o limonlar kurur ve kullanılamaz hale gelir. Bunun yerine bir kürdanı alın ve limonun içine sokun. Kürdanı iyice soktuktan sonra çıkartın ve limonunuzu sıkın. Almak istediğiniz limon suyu kolay bir şekilde akacaktır. Eğer fazla gelirse limon suyu bir kaba koyun ve saklayın. İstediğiniz zaman tekrardan kullanabilirsiniz.

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