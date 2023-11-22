2023-11-22 13:02:20 Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor
Balığın yanında, salatalarda ve ezmelerde sıklıkla kullandığımız limon zaman zaman insanı çileden çıkartabiliyor. Genellikle ikiye bölerek sıktığımız limonun yarısı çöpe gidiyor. Ancak size vereceğimiz bu tarif ile limonlarınız çöp olmayacak. Limona kürdan batırın mucizeye anında şahit olun! Tel kürdan ile limonunuzu dağıtmadan sıkın. Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor. İşte limon sıkmanın en basit hali...