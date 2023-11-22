Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor

Limonun faydaları saymakla bitmez. Yemeklerde, salatalarda ve ezmelerde sıklıkla kullandığımız limonlar genelde bıçak yardımıyla ikiye bölerek sıkmayı tercih ediyoruz. Ancak bu yöntem limonlarınızın zamanla kurumasına ve çöp olmasına neden oluyor. Limonlarınızı çöpe atmak istemiyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyiniz. Limona kürdan batırın mucizeye tanık olun. Bu basit yöntemi sadece usta şefler biliyor. Tek kürdan ile limonu iliğine kadar kurutun.