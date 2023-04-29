Limon sıradan bir meyve değil, içinde 7 sır var! İnanılmaz tam bir şifa kaynağı: Açken limonlu su içmenin faydası

Limonun kullanım alanları, faydaları! Siyah noktalardan kurtulun! Herkesin siyah nokta sorunu olabilir. Endişelenmeyin! Limon, size yardım edecek! Siyah noktalardan kurtulmak için, etkilenen bölgeye limon suyuyla ıslatılmış bir top pamuğu hafifçe uygulayın. Güzel tırnaklar! Tırnaklarımızın harika görünmesine bayılıyorsunuz ama oje ve ev eşyaları tırnaklarınızı zayıflatıyor mu? Bunu önlemek için tırnaklarınıza 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ile bakım yapmayı deneyin. Limon deodorantı! Pek çok deodorant denediniz, ancak hiçbiri terden kurtulmanızı sağlamıyor mu? Limon suyu deodorantın harika bir analogudur. Limon suyunu bal ve yulaf ezmesi ile birleştirin, sonra bu karışımı koltuk altlarınıza uygulayın, ovalayın veya bir saat kadar maske olarak bekletin ve sonra yıkayın.