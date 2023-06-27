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Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

2023-06-27 23:01:44
Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

C Vitamini açısından oldukça zengin olan limon insan vücuduna bir çok faydası bulunmaktadır. Türkiye de üretimi oldukça fazla olan ve tüketimi de bir o kadar fazladır. Ayrıca her evden eksik olmayan limon sadece suyuyla değil çekirdeği ve kabuğuyla da faydalıdır. Sabah aç karnına içilen bir bardak limon su fazlasıyla faydalıdır. Yaz kış evlerden eksik olmayan limonun tadı ekşi olduğu için herkesin tek başına kullandığı bir durum değildir. İçeceklerde, tatlılarda, pastalarda ve yemeklerde daha çok tercih edilmektedir. Limon suyunun faydaları nelerdir?, limon suyu hangi hastalıklara iyi gelir?….

#1
Foto - Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

Limon kabuğu mucizesi! İyi gelmediği şey yok! Herkes başta C vitamini olmak üzere sağlık açısından son derece faydalı bileşenler içeren limonun çoğunlukla suyunu kullanırlar

#2
Foto - Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

Limonun Faydaları! Özellikle kandaki PH dengesini ayarlar. C vitamini kaynağıdır. Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır. Lif bakımından zengindir. Bağırsakları çalıştırır.

#3
Foto - Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

Özellikle egzamaya ve mantara karşı iyidir. Ayrıca iyi bir iltihap kurutucudur. Yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntemdir. Ateşi hızla düşürür.

#4
Foto - Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

Akciğerlerde ki balgamı yerinde yumuşatarak söker. Kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir yağ yakıcıdır. Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de bulunmaktadır. İdrarı çoğaltır. Özellikle mesane ve böbrek taşlarını çoğaltır. Vücuttaki kireçleri temizler. Kusmayı önler ve düzenli kullanımda kusmanın önüne geçer.

#5
Foto - Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

Limon suyu baş ağrısına da iyi gelir. Cilde sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir. Sivilceleri geçirme özelliği de bulunmaktadır. Ayrıca cildin renk tonunu da açar. Boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir. Bademciklerin şişlerinin inmesini de sağlar. İshale de iyi gelir. İshali durdurur. Diş eti kanamalarına da iyi gelir. Kabuğunun çiğnenmesi gerekir. Çekirdekleri kabızlığa ve basura karşı iyi gelir.

#6
Foto - Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

Limon kabuğu nasıra da iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır. Sıcak su ile tüketildiğinde ise ter attırıcıdır. Yünlü eşyaların arasına limon kabuğu koymak güvelerin düşmesini önler. Yanıkları giderir. Solunum sorunlarına iyi gelir. Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur. Suyu asla şekerle karıştırılıp kullanılmamalıdır. Kandaki asidi yükseltir ve kireçlemeye, mantara sebep olur. Limonun suyu sıkıldıktan 15-30 sonra şifalı olan özelliğini de kaybetmeye başlar.

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