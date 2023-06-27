Limon kabuğunu çöpe atmayın meğer o hastalığa dermanmış! Para harcamadan en iyi şey

C Vitamini açısından oldukça zengin olan limon insan vücuduna bir çok faydası bulunmaktadır. Türkiye de üretimi oldukça fazla olan ve tüketimi de bir o kadar fazladır. Ayrıca her evden eksik olmayan limon sadece suyuyla değil çekirdeği ve kabuğuyla da faydalıdır. Sabah aç karnına içilen bir bardak limon su fazlasıyla faydalıdır. Yaz kış evlerden eksik olmayan limonun tadı ekşi olduğu için herkesin tek başına kullandığı bir durum değildir. İçeceklerde, tatlılarda, pastalarda ve yemeklerde daha çok tercih edilmektedir. Limon suyunun faydaları nelerdir?, limon suyu hangi hastalıklara iyi gelir?….