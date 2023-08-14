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Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

2023-08-14 22:06:42
Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

C Vitamini açısından oldukça zengin olan limon insan vücuduna bir çok faydası bulunmaktadır. Türkiye de üretimi oldukça fazla olan ve tüketimi de bir o kadar fazladır. Ayrıca her evden eksik olmayan limon sadece suyuyla değil çekirdeği ve kabuğuyla da faydalıdır. Sabah aç karnına içilen bir bardak limon su fazlasıyla faydalıdır. Yaz kış evlerden eksik olmayan limonun tadı ekşi olduğu için herkesin tek başına kullandığı bir durum değildir. İçeceklerde, tatlılarda, pastalarda ve yemeklerde daha çok tercih edilmektedir. Limon suyunun faydaları nelerdir?, limon suyu hangi hastalıklara iyi gelir?….

#1
Foto - Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

Vitamin deposu limon, salatalar başta olmak üzere çoğu yemeğe eklendiğinde çok daha lezzetli bir hale gelmesini sağlıyor. Hep faydalı dedik durduk. Oysa zararı da var. Önemli olan Tüketirken dikkat etmek. İşte faydaları ve zararları ile en iyi kullanım alanları..

#2
Foto - Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

Limonun Faydaları! -Limonun Faydaları -Özellikle kandaki PH dengesini ayarlar. -C vitamini kaynağıdır. -Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır. -Lif bakımından zengindir. -Bağırsakları çalıştırır. -Özellikle egzamaya ve mantara karşı iyidir. -Ayrıca iyi bir iltihap kurutucudur. -Yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntemdir. -Ateşi hızla düşürür. -Akciğerlerde ki balgamı yerinde yumuşatarak söker. -Kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir yağ yakıcıdır. -Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de bulunmaktadır. -İdrarı çoğaltır.

#3
Foto - Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

-Özellikle mesane ve böbrek taşlarını çoğaltır. -Vücuttaki kireçleri temizler. -Kusmayı önler ve düzenli kullanımda kusmanın önüne geçer. -Limon suyu baş ağrısına da iyi gelir. -Cilde sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir. -Sivilceleri geçirme özelliği de bulunmaktadır. -Ayrıca cildin renk tonunu da açar. -Boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir. -Bademciklerin şişlerinin inmesini de sağlar. -İshale de iyi gelir. İshali durdurur. -Diş eti kanamalarına da iyi gelir. Kabuğunun çiğnenmesi gerekir. -Çekirdekleri kabızlığa ve basura karşı iyi gelir. -Limon kabuğu nasıra da iyi gelir. -Metabolizmayı hızlandırır. -Sıcak su ile tüketildiğinde ise ter attırıcıdır. -Yünlü eşyaların arasına limon kabuğu koymak güvelerin düşmesini önler. -Yanıkları giderir. -Solunum sorunlarına iyi gelir. -Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur.

#4
Foto - Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

Limonlu su içerken neden dikkat etmelisiniz? İşte bilmeniz gerekenler! Limonlu su asidik bir içecektir, çünkü limonun asidik değeri yüksektir. Çok fazla asidik gıda yemek veya içecek içmek dişlerin çok fazla asitle temasına yol açar. Bu da diş minesini aşındırır ve dişlerde, özellikle de çok sıcak veya soğuk gıdalara hassasiyet gelişmesine sebep olur. Suyu asla şekerle karıştırılıp kullanılmamalıdır. Kandaki asidi yükseltir ve kireçlemeye, mantara sebep olur. Limonun suyu sıkıldıktan 15-30 sonra şifalı olan özelliğini de kaybetmeye başlar.

#5
Foto - Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

Vitamin deposu limon, salatalar başta olmak üzere çoğu yemeğe eklendiğinde çok daha lezzetli bir hale gelmesini sağlıyor. 2 ay taş gibi kalıyor! Küflü limon tarihe karıştı, işte aşçıların sır gibi sakladığı yöntem: Buzdolabında bekletilen limonun bozulma süresi sıcak ortamlara göre azalabilir. Ancak bu kesin bir çözüm olmamakla birlikte pek çok kişiyi hüsrana uğratabiliyor. Uzun vadelerde bekletmeyeceğiniz limonları nemli bir beze sararak buzdolabında bekletebilirsiniz.

#6
Foto - Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

SUYA LİMON DAMLATIN ETKİSİNİ ANINDA GÖRÜN! brahim Saraçoğlu'nun zayıflama sırrı... Zayıflamak istiyorsak ilk olarak düzenli olarak su içmeliyiz. Zayıflamanın en temel sırrı bol bol su içmektir. Eğer bu suyu bir de limonla karıştırıp içersek cayır cayır yağ yakarız. Limonlu su da hem bu durumu destekleyici hem de vücuttaki toksinleri arındırmamız için en büyük yardımcımız olacaktır. Dolayısıyla sabahları aç karna limon suyu tüketimi elbette ki yağ yakımını destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştıracaktır.

#7
Foto - Limon, can suyu! En iyi uygulaması: Bundan memnun kalmayan olmuyor! Yararları fena halde İlgi çekti

Limon nasıl tüketilmeli? Limonlu suyu nasıl içebilirim dediğiniz anda mutfaktaki limonları kullanabilirsiniz. Dilerseniz dilimleyerek içme suyuna ekleyebilirsiniz. Sadece 1 bardak içmek isteyenler, yarım limonun suyunu alıp içme suyuyla karıştırabilir. Limonlu suyu içmek için özel bir zaman önerilmiyor. Limon meyvesi genellikle suyu sıkılarak tüketiliyor. Limon suyu salatalara, çorbalara veya sebze yemeklerine ilave edilebiliyor. Ayrıca tek başına limonata olarak da tüketilebiliyor. Meyvenin geriye kalan etli kısımları ve kabukları ise yine mutfakta, ancak özellikle fırıncılık alanında kullanılıyor.

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