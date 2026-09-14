Libya'da sıcak saatler: İstanbul'dan havalanan uçak alev aldı
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet, Libya'daki havaalanına inişi sırasında pistten çıktı ve uçak alev alarak yandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet, Libya'daki havaalanına inişi sırasında pistten çıktı ve uçak alev alarak yandı.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.
Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.
Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
JETİN İLK HALİ
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