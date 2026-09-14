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Libya'da sıcak saatler: İstanbul'dan havalanan uçak alev aldı

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Libya'da sıcak saatler: İstanbul'dan havalanan uçak alev aldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet, Libya'daki havaalanına inişi sırasında pistten çıktı ve uçak alev alarak yandı.

#1
Foto - Libya'da sıcak saatler: İstanbul'dan havalanan uçak alev aldı

Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.

#2
Foto - Libya'da sıcak saatler: İstanbul'dan havalanan uçak alev aldı

Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

#3
Foto - Libya'da sıcak saatler: İstanbul'dan havalanan uçak alev aldı

Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Libya'da sıcak saatler: İstanbul'dan havalanan uçak alev aldı

JETİN İLK HALİ

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