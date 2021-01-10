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Dünya
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Libya'da dehşete düşüren gelişme!

2021-01-10 12:08:29
Libya'da dehşete düşüren gelişme!

Libya'da darbeci Hafter'in son provokasyonları sonrası çatışma ortamının her an başlaması bekleniyor.

#1
Foto - Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 'Hafter'e güvenimiz kalmadı' denildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 'Hafter'e güvenimiz kalmadı' denildi.

#2
Foto - Libya'da ortaya çıkan bir görüntü ise adeta kan dondurdu.

Libya'da ortaya çıkan bir görüntü ise adeta kan dondurdu.

#3
Foto - Libya ordusunun Haziran 2020'de darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

Libya ordusunun Haziran 2020'de darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

#4
Foto - Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, mezarın Terhune'deki Rabıt bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, mezarın Terhune'deki Rabıt bölgesinde bulunduğunu belirtti.

#5
Foto - Mezardan cesetleri çıkarma işleminin devam ettiği kaydedildi.

Mezardan cesetleri çıkarma işleminin devam ettiği kaydedildi.

#6
Foto - Yerin altında onlarca cesedin olduğu tahmin ediliyor.

Yerin altında onlarca cesedin olduğu tahmin ediliyor.

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