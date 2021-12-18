Libya Deniz Kuvvetleri’ni TSK yetiştiriyor

Tatbikat sırasında, "Çetin" bomba robotu, TAC-6 taktik bomba elbisesi ve distraptör gibi EYP imhasında kullanılan ve Türkiye'de tamamen yerli üretilen cihaz ve malzemeler, eğitimlerini tamamlayan Libyalı personel tarafından başarıyla kullanıldı. Hedef Libya ordusunun modernizasyonu ve uluslararası standartlara ulaşması Türkiye'nin Libya'nın güvenlik kurumlarına yönelik iş birliği, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile Libya ordusunun modernizasyonu ve uluslararası standartlara ulaşması hedefleniyor. Başta başkent Trablus olmak üzere Libya'nın farklı şehirlerindeki müşterek eğitim merkezlerinde yüzlerce Libyalı askerin eğitimi devam ederken, çok sayıda Libyalı askeri öğrenci iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında Türkiye'de de eğitim alıyor. Bu kapsamda birçok Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda ve Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarında eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Libya'ya verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık, Libya hükümetinin daveti üzerine ve imzalanan ikili anlaşmalara dayanarak verilirken, taraflar bu desteğin devam edeceğini vurguluyor.