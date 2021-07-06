2021-07-06 19:14:34 LGS tercihleri nasıl yapılır?
Liseye geçmeye hazırlanan 8. Sınıf öğrenciler, 6 Haziran’da LGS sınavına girmişlerdi. Lise öğrencileri tercih için sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. LGS tercihleri, sınavın sona ermesinin ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonların merakla beklediği LGS’nin sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise için tercih yapacak öğrenciler, LGS sınavı sonrası tercihlerin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…