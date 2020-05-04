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Eğitim
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LGS 2020’nin ne zaman yapılacağı belli oldu

2020-05-04 19:53:13
LGS 2020’nin ne zaman yapılacağı belli oldu

Bir süredir merak edilen LGS 2020 ne zaman yapılacak? LGS ertelenecek mi? soruları LGS sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri tarafından eğitimde alınan kararların ardından bazı sınavlar ertlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında LGS 2020’nin ne zaman yapılacağı belli oldu 1.6 milyon öğrencinin gireceği LGS sınavı tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. İşte LGS 2020’nin yapılacağı tarih…

#1
Foto - 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 2020 LGS sınavına 1 milyon 700 bin öğrencinin başvuracağı ve yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında LGS 2020 tarihi belirlendi. Erdoğan LGS 2020’nin 20 Haziran tarihinde, YKS’nin ise 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 2020 LGS sınavına 1 milyon 700 bin öğrencinin başvuracağı ve yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında LGS 2020 tarihi belirlendi. Erdoğan LGS 2020’nin 20 Haziran tarihinde, YKS’nin ise 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

#2
Foto - LGS'de kaç soru var?

LGS'de kaç soru var?

#3
Foto - Sınavda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Sınavda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

#4
Foto - Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan süre geçen yıla göre 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilecek. İkinci bölümdeki 40 soruluk sayısal alan testleri için ise 80 dakika süre tanınacak.

Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan süre geçen yıla göre 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilecek. İkinci bölümdeki 40 soruluk sayısal alan testleri için ise 80 dakika süre tanınacak.

#5
Foto - Sözel bölümde soru sayıları Türkçe: 20 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru Yabancı Dil: 10 soru Toplam 50 soru (Süre 75 dakika)

Sözel bölümde soru sayıları Türkçe: 20 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru Yabancı Dil: 10 soru Toplam 50 soru (Süre 75 dakika)

#6
Foto - Sayısal Bölüm soru sayıları Matematik: 20 soru Fen Bilimleri: 20 soru Toplam 40 soru (80 dakika süre)

Sayısal Bölüm soru sayıları Matematik: 20 soru Fen Bilimleri: 20 soru Toplam 40 soru (80 dakika süre)

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