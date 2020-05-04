Bir süredir merak edilen LGS 2020 ne zaman yapılacak? LGS ertelenecek mi? soruları LGS sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri tarafından eğitimde alınan kararların ardından bazı sınavlar ertlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında LGS 2020’nin ne zaman yapılacağı belli oldu 1.6 milyon öğrencinin gireceği LGS sınavı tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. İşte LGS 2020’nin yapılacağı tarih…