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Yaşam
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Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

2023-11-06 19:31:57
Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

Samsun'da kanlıca mantarı sezonu başladı. Közlemesi ve kavurmasıyla meşhur mantar adeta yok satıyor.

#1
Foto - Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

Samsun'un Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde doğadan toplanan mantarlar kırsalda 60 ile 80 TL arasında, Bafra ilçe merkezinde ise 100 TL'den satışa sunuluyor.

#2
Foto - Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

Közlemesi ve kavurması yapılan mantarlar doğadan zorlukla toplanıyor.

#3
Foto - Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

Mantar toplayan vatandaşlar, yağışların az olmasında dolayı az mantar çıktığını, kimi mantarların kurtlandığını fakat bunlara rağmen ormana mantar toplamaya gittiklerine değdiğini söyledi.

#4
Foto - Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

#5
Foto - Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

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