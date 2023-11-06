2023-11-06 19:31:57 Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL
Samsun'da kanlıca mantarı sezonu başladı. Közlemesi ve kavurmasıyla meşhur mantar adeta yok satıyor.
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Samsun'da kanlıca mantarı sezonu başladı. Közlemesi ve kavurmasıyla meşhur mantar adeta yok satıyor.
Samsun'un Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde doğadan toplanan mantarlar kırsalda 60 ile 80 TL arasında, Bafra ilçe merkezinde ise 100 TL'den satışa sunuluyor.
Közlemesi ve kavurması yapılan mantarlar doğadan zorlukla toplanıyor.
Mantar toplayan vatandaşlar, yağışların az olmasında dolayı az mantar çıktığını, kimi mantarların kurtlandığını fakat bunlara rağmen ormana mantar toplamaya gittiklerine değdiğini söyledi.
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