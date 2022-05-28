LEGO'nun gerçek boyutlu Lamborghini modeli İstanbul'da

Özel olarak üç kişilik bir global ekip tarafından model aracın Türkiye'ye transferinin gerçekleştiğini dile getiren Canatar, benzer etkinliklerin devam edeceğine işaret ederek, "Bu bir ilkti. Çok heyecanlıyız önümüzdeki 6-7 aylık süreçte mutlaka bunun gibi farklı sürpriz araçları da Türkiye'de misafir ediyor olacağız." diye konuştu. Aracın yapımında bir Türk mühendisin ya da LEGO çalışanının şu an için rol almadığını belirten Canatar, "Ama umarım olur. Çünkü Türkiye'de gerçekten LEGO'da dizayn olarak, mühendis olarak çalışmak isteyen de çok insan var." dedi. Sergilenen aracın satılık olmadığını belirten Canatar, LEGO tarafından araca bir fiyat biçilmediğini ve muhtemelen uzun yıllar Danimarka'daki merkez ofiste korunacağını sözlerine ekledi.